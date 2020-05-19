Жители поселка Бзыбь нашли ручные гранаты и боеприпасы для гранатомета

МЧС призывает всех жителей Абхазии, которые нашли боеприпасы не прикасаться к ним и не выбрасывать, а вызвать для ликвидации специалистов, которые делают это бесплатно.

СУХУМ, 19 мая - Sputnik. В поселке Бзыбь Гагрского района местные жители обнаружили взрывоопасные предметы, сообщает МЧС республики.

Как сообщается, у искусственного водоема были обнаружены: осколочные боеприпасы для гранатометов "ВОГ-25" в количестве пяти штук, две ручные осколочные гранаты "РГ-42", три ручные гранаты "Ф-1", одну ручную гранату "РГД-5", три запала к ручным гранатам "УЗРГМ-2".

Прибывшие на место сотрудники пиротехнического отдела МЧС Абхазии вывезли найденные боеприпасы в безопасное место для дальнейшей их утилизации.

4 мая спасатели МЧС Абхазии во время тушения возгорания на приусадебном участке по улице Адлейба в Сухуме обнаружили четыре боеприпаса ВОГ-25 от подствольного гранатомета ВОГ-25, один боеприпас взорвался во время пожара до приезда сотрудников МЧС.

Найденные снаряды были вывезены на полигон в селе Нижняя Эшера и уничтожены.

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