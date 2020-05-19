Отстрел бездомных животных запретили в Сухуме

СУХУМ, 19 мая – Sputnik. Исполняющий обязанности главы администрации Сухума Беслан Эшба 19 мая в целях защиты животных от жестокого обращения подписал распоряжение о запрете отстрела безнадзорных домашних животных. Об этом сообщается на официальном сайте администрации столицы.
"Запретить отстрел безнадзорных домашних животных на территории города Сухум", - говорится в распоряжении.
Контроль за исполнением распоряжения возложен на коммунальное управление администрации Сухума.
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