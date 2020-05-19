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Свора собак.

Отстрел бездомных животных запретили в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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25912
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200519/1030163624/Otstrel-bezdomnykh-zhivotnykh-zapretili-v-Sukhume-.html

Контролировать распоряжение исполняющего обязанности главы администрации Сухума будет коммунальное управление столицы.

СУХУМ, 19 мая – Sputnik. Исполняющий обязанности главы администрации Сухума Беслан Эшба 19 мая в целях защиты животных от жестокого обращения подписал распоряжение о запрете отстрела безнадзорных домашних животных. Об этом сообщается на официальном сайте администрации столицы.

"Запретить отстрел безнадзорных домашних животных на территории города Сухум", - говорится в распоряжении.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на коммунальное управление администрации Сухума.

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