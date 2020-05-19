Отстрел бездомных животных запретили в Сухуме

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После пандемии: где можно отдохнуть и подлечиться в Абхазии Абхазия, несмотря на пандемию коронавируса, надеется на то, что турсезон все-таки состоится, а россияне уже планируют, как будут восстанавливать здоровье на курортах. 238

Тесты отрицательные: еще 52 курсанта отпущены домой после карантина в Сухуме На данный момент в гостинице остаются 187 человек, из них 138 военных курсантов, 37 курсантов МВД, один курсант ГСО, один гражданский и 10 медиков. 451