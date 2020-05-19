Автандил Сурманидзе назначен заместителем главы администрации Сухума

У исполняющего обязанности главы администрации Сухума трое заместителей, ранее на аналогичные должности были назначены Леон Кварчия и Астамур Ашуба.

СУХУМ, 19 мая – Sputnik. Исполняющий обязанности главы администрации Сухума Беслан Эшба представил коллективу нового заместителя главы Автандила Сурманидзе. Об этом сообщает официальный сайт администрации столицы.

"Человек с опытом работы в коммунальном хозяйстве. Ветеран Отечественной войны, порядочный человек. Надеюсь, у нас будет слаженная, эффективная работа. Впереди предстоят определенные реформы. Как только мы их завершим, все работники администрации будет знать, кто за какое направление из заместителей будет отвечать и курировать", - сказал Беслан Эшба.

Автандил Сурманидзе поблагодарил главу администрации за оказанное доверие.

"Я многих знаю в администрации, работал вместе с вами. Если все структуры будут слаженно работать, это будет на пользу городу, Сухум должен быть комфортным для жителей. Надеюсь, что я оправдаю оказанное мне доверие", - отметил он.

Автандил Сурманидзе родился 11 ноября 1967 года. В 1986-1988 годах проходил службу в рядах Советской армии.

Во время Отечественной войны народа Абхазии принимал участие в боевых действиях в составе группы "Каскад" (Восточный фронт).

В 1999 году окончил Башкирский государственный университет, специальность "юрист".

В 2008 году принимал активное участие в освобождении Кодорского ущелья.

С 2010 по 2014 год – начальник домоуправления №1 при администрации города Сухум.

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