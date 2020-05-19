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Аслан Бжания назначил Баграта Боджгуа и.о. главы Гудаутского района

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200519/1030165895/Aslan-Bzhaniya-naznachil-Bagrata-Bodzhgua-io-glavy-Gudautskogo-rayona.html

Баграт Боджгуа сменил на посту главы Гудаутского района Руслана Ладария, соответсвующий указ подписал президент Абхазии.

СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Баграт Боджгуа назначен исполняющим обязанности главы Гудаутского района, соответсвующий указ подписал президент Абхазии Аслан Бжания.

Боджгуа Баграт Фазлибеевич родился 3 августа 1973 года в селе Лыхны Гудаутского района Абхазской АССР.

В 1990 году окончил Гудаутскую среднюю школу № 5.

В 1991 году поступил в Московский государственный социальный университет по специальности "Социальная работа".

В августе 1992 года вернулся на родину. В период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 года проходил воинскую службу в пограничных войсках Министерства обороны Республики Абхазия.

В 2002 году окончил университет. 

С 2003 по 2005 год - ведущий специалист отдела социального обеспечения администрации Гудаутского района.

С 2005 года - заведующий отделом социального обеспечения администрации Гудаутского района.

Женат. Отец троих детей.

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