Аслан Бжания назначил Баграта Боджгуа и.о. главы Гудаутского района

СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Баграт Боджгуа назначен исполняющим обязанности главы Гудаутского района, соответсвующий указ подписал президент Абхазии Аслан Бжания.

Боджгуа Баграт Фазлибеевич родился 3 августа 1973 года в селе Лыхны Гудаутского района Абхазской АССР.

В 1990 году окончил Гудаутскую среднюю школу № 5.

В 1991 году поступил в Московский государственный социальный университет по специальности "Социальная работа".

В августе 1992 года вернулся на родину. В период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 года проходил воинскую службу в пограничных войсках Министерства обороны Республики Абхазия.

В 2002 году окончил университет.

С 2003 по 2005 год - ведущий специалист отдела социального обеспечения администрации Гудаутского района.

С 2005 года - заведующий отделом социального обеспечения администрации Гудаутского района.

Женат. Отец троих детей.

Читайте также: