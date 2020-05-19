Генпрокуратура обжаловала решение об освобождении фигуранта дела о контрабанде метадона

Вахтанг Карабицкий был осужден к 14 годам лишения свободы в 2016 году, в апреле 2020 года он вышел на свободу по решению Сухумского суда.

СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Генеральная прокуратура Абхазии обжаловала в Кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда решение об освобождении Вахтанга Карабицкого, осужденного в 2016 году за незаконные приобретение и ввоз в Абхазию метадона к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 350 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Как отмечается в сообщении, Карабицкий был освобожден решением Сухумского суда 22 апреля 2020 года "в связи с наличием у него болезни, препятствующей содержанию в следственном изоляторе МВД".

Вахтанг Карабицкий был осужден за то, что в декабре 2015 года "находясь на территории Российской Федерации, между городом Туапсе и КПП "Псоу", при неустановленных обстоятельствах, незаконно приобрел у неустановленного следствием лица по имени Миша, наркотическое средство "метадон", массой 12,861 грамма, (согласно УК является особо крупным размером)", сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве уточнили, что согласно материалам суда, после приобретения наркотика, Карабицкий спрятал метадон во внутреннем кармане куртки, в упаковке из-под сигарет в 43 полиэтиленовых свертках "и с сокрытием от таможенного контроля, контрабандным путем, с целью дальнейшего сбыта на территории Абхазии, незаконно переместил его через таможенную границу республики по реке Псоу".

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