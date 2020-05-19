Действие свидетельств об аттестации экскурсоводов Абхазии продлено на год

Ограничительные меры, направленные на защиту населения от коронавирусной инфекции, были введены в Абхазии с 28 марта.

СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба подписал приказ о продлении действия свидельств об аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов по туризму, осуществляющих деятельность на территории республики и бейджев сроком на 1 год, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении также говорится, что это решение министр принял в ходе совместных переговоров с председателем Республиканского профсоюза экскурсоводов Дмитрием Габния, оно направлено на создание приемлемых условий работы в период пандемии коронавируса согласно пунктам распоряжения президента Абхазии “О дальнейшем применении отдельных мер по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19".

Раннее, Госкомитет по туризму Абхазии, который в апреле 2020 года был реорганизован в министерство, отложил прием документов на аттестацию гидов до 7 апреля.

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