Паспортный ажиотаж: почему у консультационного пункта в Сухуме выстроилась очередь

Длинные очереди выстроились у консультационного пункта по оформлению заграничных паспортов России и гражданства по улице Званба, 9 в Сухуме во вторник, в среду очередь начала сокращаться.

СУХУМ, 20 мая - Sputnik, Бадри Есиава. Карантин стал причиной того, что у консультационного пункта по оформлению заграничных паспортов России и гражданства образовались очереди, рассказала корреспонденту Sputnik руководитель организации Фаина Герман.

"До карантина мы обслуживали по 150 человек, и очередей у нас не было. В связи с тем, что после объявления карантина мы не работали больше одного месяца, образовалась очередь на получение талонов около четырех с половиной тысяч человек. Естественно, когда узнали, что посольство возобновило работу с 12 мая, граждане ринулись к нам", - отметила Герман.

Она добавила, что во вторник 19 мая было принято около 400 пакетов документов, но уже сегодня Герман наблюдает спад ажиотажа среди граждан и сокращение количества людей в очередях. По ее мнению, связано это с тем, что граждане стали понимать, что не обязательно приходить к консультативному отделу с раннего утра,и во второй половине дня очередь становится меньше.

На помощь к работникам отдела пришли сотрудники Государственной службы охраны, которые раздают каждому, кто заходит в здание, маску, обрабатывают им руки антисептиками. Герман с сожалением отметила, что не все граждане проявляют спокойствие, находясь в очереди, и призвала их к проявлению уважения друг к другу.

"Наш рабочий день заканчивается в 18:00, но вчера мы работали до 19:00 и приняли всех, кто был в очереди. Наши специалисты даже берут на дом документы и оформляют их до трех часов ночи. В 8:00 мы уже на работе", - поделилась режимом работы в период пандемии Герман.

Консультационный пункт пошел навстречу пенсионерам и принимает их документы без личного присутствия. За них это могут сделать родственники или же близкие им люди, но непосредственно в посольстве России в Абхазии, куда все эти документы нужно сдать, их присутствие необходимо.

В планах также организовать выезды в районы Абхазии для того, чтобы помочь с оформлением документов гражданам, которым проблематично приезжать за этим в столицу. При этом Герман подчеркнула, несмотря на то, что паспорт гражданина России можно обменять за полгода до истечения его срока действия, многие пенсионеры до последнего тянут с прохождением всех нужных для этого процедур. Она напомнила, что на подготовку новых паспортов может понадобиться до двух, а иногда и до трех месяцев.

Герман уточнила, что их пункт подчиняется Кабинету министров Абхазии. Главная их задачу заключается в консультировании людей, обращающихся по вопросам получения российского гражданства и замены паспорта гражданина России, а также в оформление необходимого пакета документов для дальнейшего обращения в российское посольство в Абхазии.

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