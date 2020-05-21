Шахматный порядок и маски: как водители Сухума соблюдают предписания ГАИ

Сотрудники милиции 20 мая провели разъяснительные беседы с водителями маршрутных такси и общественного транспорта, а также с пассажирами, главное требование – в обязательном порядке соблюдать санитарные нормы.

О том, как водители восприняли предписания правоохранителей, как они их выполняют, читайте в материале Sputnik Абхазия.

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Предписания ГАИ

Разъяснительные беседы с водителями общественного транспорта проводились по указанию министра внутренних дел Дмитрия Дбар. Цель этих мероприятий - контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм при перевозке пассажиров.

МВД сообщает, что подобные мероприятия будут проводиться по всей республике. Согласно предписаниям, пассажиры общественного транспорта должны сидеть в шахматном порядке, на расстоянии полутора метров.

Кроме того, транспорт должен выезжать по рейсу не полный, а когда набралось 50% пассажиров. Отмечается, что водители общественного транспорта обеспечены дезинфицирующими средствами и обязаны осуществлять перевозку граждан в защитных масках.

Исполнение предписаний ГАИ

Оценить выполнение указаний ГАИ водителями общественного транспорта съемочная группа Sputnik направилась на Сухумский центральный рынок, откуда отбывает большое количество маршрутных такси, автобусов и троллейбусов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Работа транспорта в городе

Как оказалось, не все предписания соблюдаются. Несмотря на запрет полностью заполнять салон пассажирами, троллейбус, в котором не осталось ни одного свободного места отбыл в рейс на глазах съемочной группы. Естественно в таком случае ни о какой социальной дистанции не может быть и речи.

Соблюдения полутораметрового расстояния между пассажирами не было и во многих автобусах. К тому же, некоторые водители и вовсе не видят необходимости в ношении медицинских масок. Среди них водитель троллейбуса Пантик Гонджуа.

"Для водителя троллейбуса, считаю, что не нужны, я сижу в своей кабинке, которая отделена от пассажиров, они расплачиваются и сходят с транспорта. Я не говорю, что не надо носить маски, особенно водителям маршрутных такси, но больше они нужны пассажирам", - отметил он.

Контролировать пассажиров, чтобы они соблюдали социальную дистанцию, очень сложно, говорит водитель.

"Мы останавливаемся на каждой остановке, люди сходят и садятся на транспорт, и каждый раз говорить, кому куда садиться и на каком расстоянии, трудно", - подчеркнул Гонджуа.

Чанба Мераб работает диспетчером, он контролирует перевозку пассажиров маршрутными такси по направлению в Келасур. Диспетчер говорит, что меры безопасности выполняются в полной мере.

"У нас есть схема, если в маршрутке 20 мест, то заполняем наполовину и отправляем в рейс, у всех водителей есть маски, которые они носят во время работы", - проинформировал он.

В отправляющейся в рейс маршрутке, действительно, было несколько человек, сидящих на положенном расстоянии, и только одна из пассажирок была без медицинской маски.

Гурам Джопуа уже много лет работает водителем маршрутного такси. Он говорит, что после долгого перерыва транспорт начал ходить и водители готовы соблюдать меры безопасности.

"Конечно, мы носим маски, заполняем транспорт не более чем на половину. Это, конечно, влияет на заработок, но мы готовы на это ради безопасности пассажиров", - отметил водитель.

© Sputnik / Томас Тхайцук Водитель маршрутного такси

Тем не менее, по информации МВД, сотрудники ГАИ ежедневно будут проводить проверки того, как соблюдаются предписания по безопасной перевозке пассажиров.

На сегодняшний день в Гудаутском госпитале находятся 20 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 25 человек. Из них трое выздоровели, и один пациент умер.

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