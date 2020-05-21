Бжания пообещал, что томограф при Гудаутской больнице запустят в течение месяца

В Гудаутской районной больнице на сегодняшний день проходят лечение двадцать пациентов с COVID-19.

СУХУМ, 21 мая - Sputnik. На территории Гудаутской центральной районной больницы строится специальное сооружение, в котором будет размещен приобретенный аппарат компьютерной томографии, он будет запущен в течение месяца, заявил президент Абхазии Аслан Бжания в четверг 21 мая, сообщает пресс-служба главы государства.

Аслан Бжания выразил благодарность жителям Гудаутского района, так как именно в этом районе функционирует больница, в которой проходят лечение больные коронавирусом.

"У нас было много проблем, к ним добавилась еще одна - охватившая весь мир пандемия коронавирусной инфекции. Основной удар принял ваш район, здесь лечат заразившихся этой инфекцией, за что выражаю огромную благодарность", - заявил президент, представляя коллективу нового и.о главы Гудаутского района Баграта Боджгуа.

Бжания также поблагодарил прежних руководителей района и всех сотрудников администрации за проделанную работу и призвал при подборе кадров руководствоваться исключительно профессиональными и моральными качествами человека.

© Foto / Президент Абхазии Аслан Бжания представил активу Гудаутского района, назначенного 19 мая исполняющим обязанности главы района, Баграта Боджгуа

Баграт Боджгуа был назначен и.о. главы Гудаутской администрации 19 мая, сменив на этой должности Руслана Ладария.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Абхазии при содействии движения абхазских бизнесменов "Мы - Вместе" приобрело экспресс-тесты на одну тысячу исследований и томограф для Гудаутской ЦРБ.

На сегодняшний день в Гудаутском госпитале находятся 20 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 25 человек. Из них трое выздоровели, один пациент умер.

Читайте также: