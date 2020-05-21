Назначены руководители Госкомитетов по репатриации и по делам молодежи и спорта

СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания назначил председателем Государственного комитета по репатриации Вадима Харазия и председателем Государственного комитета по делам молодежи и спорта Джамала Губаз, сообщает пресс-служба главы государства.
Госкомитет по репатриации 28 апреля был расформирован из Министерства демографии и репатриации республики. Часть функций ведомства передали вновь появившемуся Министерству соцобеспечения и демографической политики. Должность руководителя ведомства с 2017 года занимал Беслан Дбар.
Госкомитет по делам молодежи и спорту был сформирован в октябре 2019 года путем слияния Госкомитета по физической культуре и спорту и Госкомитета по молодежной политике. Исполняющим обязанности председателя с января 2020 года был Михаил Пиканин.
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