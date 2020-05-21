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Назначены руководители Госкомитетов по репатриации и по делам молодежи и спорта

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200521/1030184367/Naznacheny-rukovoditeli-Goskomitetov-po-repatriatsii-i-po-delam-molodezhi-i-sporta.html

В среду 20 мая были назначены председатели Госкомитета по статистике, Госкомитета по экологии и Госкомитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию.

СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания назначил председателем Государственного комитета по репатриации Вадима Харазия и председателем Государственного комитета по делам молодежи и спорта Джамала Губаз, сообщает пресс-служба главы государства. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Госкомитет по репатриации 28 апреля был расформирован из Министерства демографии и репатриации республики. Часть функций ведомства передали вновь появившемуся Министерству соцобеспечения и демографической политики. Должность руководителя ведомства с 2017 года занимал Беслан Дбар. 

Госкомитет по делам молодежи и спорту был сформирован в октябре 2019 года путем слияния Госкомитета по физической культуре и спорту и Госкомитета по молодежной политике. Исполняющим обязанности председателя с января 2020 года был Михаил Пиканин.

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