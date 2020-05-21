Назначен начальник Погранотряда СГБ Абхазии

СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Заместителем председателя СГБ Абхазии - начальником Пограничного отряда Службы госбезопасности назначен Рустам Латипов, сообщает пресс-служба президента республики.

Соответствующий указ был подписан Асланом Бжания в четверг 21 мая.

Во вторник, 19 мая, заместителем председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия также был назначен Заал Хварцкия.

Рустам Латипов родился 16 декабря 1978 года в селе Калдахуара. Окончил юридический факультет Абхазского государственного университета. В органах государственной безопасности на офицерских должностях служит с 2001 года, а с 2006 года на различных управленческих должностях.

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