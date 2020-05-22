Фонтаны, плитка и "карманы": в администрации Сухума рассказали о планах

И.о. главы администрации Сухума 30 апреля был назначен Беслан Эшба, он сменил на этом посту Кана Кварчия.

СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Ремонт фонтанов, укладку новой плитки, организацию "карманов" для выносной торговли и освещение на набережной планируют в ближайшее время в столичной администрации, об этом рассказал радио Sputnik замглавы администрации Сухума Астамур Ашуба.

"Из того, что нам удалось сделать к сегодняшнему дню, это провести ремонтные работы у памятника Махаджирам, что входило в план подготовки к Дню памяти жертв Кавказской войны, ремонт бронзового фонтана у Брехаловки (скульптура Тачкума - ред.). Почти завершили стрижку газонов по всей набережной. Запланирована укладка тротуарной плитки в местах ее дефектов, также в планы входит озеленение цветочных клумб на площади имени Сергея Багапш", - отметил Ашуба.

Он подчеркнул, что намеченные работы по благоустройству площади, названной в честь второго президента Абхазии Сергея Багапш, носят временный характер, так как специальной комиссии предстоит выработать архитектурные и иного вида решения по этой площади.

Руководство города собирается восстановить бетонные столбы на набережной столицы и линии электропередач для ее освещения. Рассматриваются возможности по ограничению въезда автотранспортных средств на территорию набережной.

Реализовать все эти задачи до конца мая, скорее всего, не удастся, некоторый объем работ будет перенесен на июнь, сказал Ашуба.

Вопросы выносной торговли остро встают в обществе перед курортно-летним сезоном. По словам Ашуба, эта тема сложная, и в данное время разрабатывается несколько вариантов ее решения.

"Один из таких вариантов, который предлагался и предыдущими главами, состоит в том, чтобы устроить "карманы" для выносной торговли на перпендикулярных улицах, где это возможно. Мы должны все эти площадки подготовить и попросить предпринимателей, чтобы они централизованно перешли в эти места", - рассказал Ашуба и добавил, что некоторые из так называемых "карманов" могут ввести в эксплуатацию в начале июня.

Решения по поводу строящихся на набережной Сухума объектов на стадии изучения. Как только эта работа будет проведена, администрация города примет решение.

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