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Брехаловка

Фонтаны, плитка и "карманы": в администрации Сухума рассказали о планах

© Sputnik / Акоп Кущян
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200522/1030185879/Fontany-plitka-i-karmany-v-administratsii-Sukhuma-rasskazali-o-planakh.html

И.о. главы администрации Сухума 30 апреля был назначен Беслан Эшба, он сменил на этом посту Кана Кварчия.

СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Ремонт фонтанов, укладку новой плитки, организацию "карманов" для выносной торговли и освещение на набережной планируют в ближайшее время в столичной администрации, об этом рассказал радио Sputnik замглавы администрации Сухума Астамур Ашуба.

"Из того, что нам удалось сделать к сегодняшнему дню, это провести ремонтные работы у памятника Махаджирам, что входило в план подготовки к Дню памяти жертв Кавказской войны, ремонт бронзового фонтана у Брехаловки (скульптура Тачкума - ред.). Почти завершили стрижку газонов по всей набережной. Запланирована укладка тротуарной плитки в местах ее дефектов, также в планы входит озеленение цветочных клумб на площади имени Сергея Багапш", - отметил Ашуба.

Он подчеркнул, что намеченные работы по благоустройству площади, названной в честь второго президента Абхазии Сергея Багапш, носят временный характер, так как специальной комиссии предстоит выработать архитектурные и иного вида решения по этой площади.

Руководство города собирается восстановить бетонные столбы на набережной столицы и линии электропередач для ее освещения. Рассматриваются возможности по ограничению въезда автотранспортных средств на территорию набережной.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Реализовать все эти задачи до конца мая, скорее всего, не удастся, некоторый объем работ будет перенесен на июнь, сказал Ашуба.

Вопросы выносной торговли остро встают в обществе перед курортно-летним сезоном. По словам Ашуба, эта тема сложная, и в данное время разрабатывается несколько вариантов ее решения.

"Один из таких вариантов, который предлагался и предыдущими главами, состоит в том, чтобы устроить "карманы" для выносной торговли на перпендикулярных улицах, где это возможно. Мы должны все эти площадки подготовить и попросить предпринимателей, чтобы они централизованно перешли в эти места", - рассказал Ашуба и добавил, что некоторые из так называемых "карманов" могут ввести в эксплуатацию в начале июня.

Решения по поводу строящихся на набережной Сухума объектов на стадии изучения. Как только эта работа будет проведена, администрация города примет решение.

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