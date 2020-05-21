Стерилизовать и приютить: план борьбы с бродячими собаками разработают в Сухуме

СУХУМ, 21 мая - Sputnik, Бадри Есиава. Бороться с бродячими собаками администрация Сухума собирается с помощью стерилизации и оказания помощи волонтерам в строительстве приюта для животных, рассказал ведущему радио Sputnik замглавы администрации Сухума Астамур Ашуба.

"Это очень сложный вопрос, но Беслан Федорович (и.о. главы администрации Сухума - ред.) поставил четкие задачи. Проблему с популяцией бродячих собак планируем регулировать при помощи стерилизации животных", - отметил Ашуба.

Он подчеркнул, что эту задачу нельзя откладывать на долгий срок, и столичная администрация приступит к ее реализации в ближайшие дни. Помимо бесконтрольного размножения собак, важным вопросом назвал Ашуба состояние их здоровья, безопасности для жителей и гостей Сухума. Для этого, считает он, необходимо также своевременно прививать животных от различных заболеваний.

В решение этих задач руководству города помогают волонтеры и зоозащитники, которые делятся своим видением того, как гуманными методами сократить количество бродячих собак на улицах Сухума.

"В дополнение к их идеям специалистами администрации также проводятся консультации, и уже на основании всего этого мы определим сценарий дальнейших действий", - сказал Ашуба и добавил, что главные вопросы, которые ставили зоозащитники на встрече с руководством столицы – это прекращение отстрела или усыпления собак, создание приюта для животных и вакцинация.

По словам Ашуба, Беслан Эшба пообещал оказать волонтерам всестороннюю поддержку в строительстве приюта. Также присоединиться к решению этой проблемы готовы ряд физических лиц и общественных организаций.

Волонтер из Сухума Карина Колпакчян призналась, что она и ее единомышленники были приятно удивлены такой поддержкой и.о главы города и рады его стремлению вплотную взяться за решение этой проблемы, несмотря на сложную обстановку в стране. Она также рассказала, что территория для строительства приюта уже есть, и находится она в селе Дзыгута Сухумского района. Площадь земли составляет около одного гектара.

"На первоначальном этапе это будет передержка для животных, так как сразу построить полноценный приют и оборудовать очень сложно. Это будет место, куда будут доставляться животные после отлова и после стерилизации, вакцинации, будем искать им хозяев. Со временем, конечно, передержка должна расшириться до приюта. Хотя мы надеемся, что после систематической стерилизации животных, со временем надобность в приюте отпадет сама собой", - отметила Колпакчян.

По предварительной смете волонтеров, для запуска передержки, в том числе для строительства хотя бы десяти вольеров, склада и кабинета для операций, прокладке водопровода, подключения электричества, понадобится около одного миллиона рублей. На полноценный приют придется потратить в три раза больше.

Что касается воды и электричества, провести их бесплатно вызвались сухумский "Водоканал" и "Черноморэнерго". Только надо будет за свой счет приобрести материалы. Поддержку волонтерам также оказывают многие жители Сухума по мере своих возможностей.

Зоозащитница призналась, что за бездомными животными она ухаживает с раннего детства, но более масштабно начала этим заниматься около пяти лет назад, когда стала обращать внимание общества и власти к этой проблеме. По примерным подсчетам Карины, за все время деятельности волонтерам удалось пристроить около одной тысяч собак и примерно столько же простерилизовать.

Поиск новых хозяев обычно происходит в социальных сетях, по личным контактам и через неравнодушных граждан. Прежде чем передать животное в добрые руки, зоозащитники общаются с потенциальными хозяевами, пытаются узнать их получше и ознакомиться с условиями содержания собаки. Если они соответствуют установленным критериям, то животное обретает новый дом.

Какую-то часть привитых и простерилизованных собак волонтеры все же планируют возвращать на улицы. По мнению активистки, оставлять город без единой уличной собаки тоже неправильно, так как они по природе своей играют роль защитников от шакалов, волков и крыс.

Директор фонда "Багира" и приюта для собак "Топа" Саида Отырба поздравила волонтеров Сухума с такой приятной новостью, которую она назвала долгожданным прорывом. Она также поделилась своим опытом строительства подобного приюта, что довольно нелегко.

"Построить приют не так легко, и поэтому все делается поэтапно. К примеру, пока строятся вольеры, можно провести стерилизацию собак, которые не будут приносить приплод. Это уже большой шаг, главный шаг, конечно же, это стерилизация", - сказала Отырба.

Нос по ветру и хвост пистолетом: умилительные питомцы приюта "Топа">>

Она добавила, что даже если не удастся забрать всех бездомных собак, то все равно станет заметным сокращение их количества на улицах. Особенно это важно в курортный сезон, когда бродячие животные и негуманное отношение к ним портит облик всей страны в глазах туристов.

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