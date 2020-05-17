Медицина не справится: санврач Гудауты рассказала, чем грозит несоблюдение самоизоляции

В условиях ухудшения эпидемиологической ситуации в Абхазии, врачи и оперштаб по борьбе с коронавирусом призывают население соблюдать режим изоляции и меры безопасности.

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Медицина Абхазии не справится, если граждане не будут соблюдать меры безопасности и продолжат относиться безответственно к ситуации с распространением коронавируса, заявила главный санитарный врач Гудаутского района Инга Чанба.

"Просьба такая - соблюдать дистанцию в два метра, не создавать скопления людей, носить маски в общественных местах. Потому что если мы этого не будем делать, мы захлебнемся, и медицина с этим не сможет справляться", - сказала главный санитарный врач Гудаутского района.

При этом Инга Чанба попросила не паниковать и соблюдать режим самоизоляции, чтобы "не получить непоправимое".

Она напомнила, что распространение коронавирусной инфекции в первую очередь ударит по пожилым людям с сопутствующими заболеваниями.

По словам Чанба, сотрудники санитарной службы Гудаутского района получают с КПП "Псоу" информацию о пересекающих границу гражданах и обзванивают всех, кто отправился на самоизоляцию, проводят беседы, объясняют необходимость оставаться на самоизоляции.

Она также подчеркнула, что отдыхающие в Абхазию не приезжают, вопреки информации, которая распространяется в социальных сетях.

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На сегодняшний день в Абхазии зафиксировано 17 случаев COVID-19. По уточнениям оперштаба по защите населения от коронавируса, часть заболевших - студенты, вернувшиеся из России, один заразившийся - военнослужащий Седьмой российской базы, прибывший из Дагестана, двое из ранее подтвержденных на коронавирусную инфекцию граждан – жители Бамборы, прибывшие из Москвы, и семья из трех человек - жители Сухума, прибывшие из Сочи.

В апреле инфекция была выявлена у трох жителей Гагры, двое заболевших выздоровели после лечения в Гудаутском госпитале, одна пациентка, женщина 1925 года рождения, скончалась.

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