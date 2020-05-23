Был смел и решителен: установлена личность пилота, погибшего в Абхазии в 1943-м году

Истребитель Николая Сикова потерпел крушение во время Великой Отечественной войны, 31 января 1943 года, в небе над акваторией Абхазии.

СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Российскими и абхазскими поисковиками установлено имя пилота советского одноместного одномоторного поршневого истребителя ЛаГГ-3, погибшего 31 января 1943 году в небе над акваторией Абхазии, сообщается на странице Музея Боевой славы Абхазии в Facebook.

После продолжительных архивных поисков, благодаря сохранившимся на винте номерам, был установлен тип самолета, его принадлежность и личность пилота. Выяснилось, что советский истребитель ЛаГГ-3 №31213703 из состава 3-й авиаэскадрильи 6-го гвардейского авиационного полка ВВС Черноморского флота пилотировал гвардии старший лейтенант Сиков Николай Николаевич, 1922 года рождения, уроженец города Малая Вишера Маловишерского района Ленинградской области.

10 мая 1942 года, он был награжден орденом Красного Знамени.

"Дисциплинирован. Техника пилотирования хорошая, летает хорошо. Смел, энергичен, инициативен, решителен", - такая характеристика Сикова приводится в его наградном листе.

"Ранее трехлопастной винт от данного самолета и элементы боекомплекта были выловлены из Черного моря экипажем одного из судов Сухумского рыбного хозяйства, после чего доставлен в Абхазский институт гуманитарных исследований заместителем директора нашего музея, историком Николаем Медвенским и его коллегами", - говорится в сообщении.

Как пояснил Медведенский корреспонденту Sputnik, авария произошла из-за того, что у истребителя в воздухе заклинил мотор.

На момент гибели в живых оставались ближайшие родственники пилота. Это его отец - Сиков Николай Иванович, мать - Сикова Пелагея Ивановна, жена - Бессарабова-Сикова Инна Васильевна.

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