Ушел на войну в 17 и не вернулся: журналист Чолокуа рассказал о фронтовой судьбе дяди

Журналист Алхас Чолокуа в рамках проекта "Фронтовая перекличка" рассказал о судьбе своего родного дяди, который ушел воевать с фашистами и пропал без вести.

Журналист Алхас Чолокуа рассказал о своем родном дяде Чичико Чолокуа - участнике Великой Отечественной войны.

Он ушел на фронт совсем молодым, ему не было и 18 лет, последнее письмо от него родственники получили в 1943 году, с тех пор о его судьбе ничего неизвестно.

"Фронтовая перекличка" - традиционный проект Sputnik Ближнее Зарубежье. В 2020 году мероприятие проводится в третий раз. "Фронтовая перекличка" сделает семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнит о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.

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