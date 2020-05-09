Ушел на войну в 17 и не вернулся: журналист Чолокуа рассказал о фронтовой судьбе дяди

Журналист Алхас Чолокуа рассказал о своем родном дяде Чичико Чолокуа - участнике Великой Отечественной войны.
Он ушел на фронт совсем молодым, ему не было и 18 лет, последнее письмо от него родственники получили в 1943 году, с тех пор о его судьбе ничего неизвестно.
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