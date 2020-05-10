Война закончилась не для всех: где гремели бои после Победы

Ликвидация миллионной группировки вермахта, ожесточенное сражение за Прагу и полное освобождение Чехословакии от нацистов — Пражская наступательная операция завершила Великую Отечественную войну.

Красная армия за неделю прошла с боями сотни километров, подавила последние очаги сопротивления гитлеровцев и отрезала им отход на Запад, пишет автор РИА Новости Николай Протопопов.

Сигнал к наступлению

В начале мая 1945-го советские войска полностью разгромили Берлинскую группировку вермахта, взяли под контроль столицу Германии и другие крупные города. Гитлер и его ближайшие соратники покончили с собой, солдаты и офицеры немецкой армии сдавались в плен сотнями тысяч.

Казалось бы, война окончена. Однако некоторые генералы еще пытались удержать Центральную и Западную Чехословакию, выигрывая время, чтобы сдаться американцам, а не русским.

Ставка Верховного главнокомандующего разработала Пражскую наступательную операцию: полностью разгромить группы армий "Центр" и "Австрия" и не дать им уйти в зоны ответственности США и Великобритании.

Решали эту стратегическую задачу войска 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов. В тот момент они находились севернее Дрездена, западнее Моравска-Остравы и юго-западнее Брно, окружая немецкую группировку в Южной Саксонии и Чехословакии с юга, востока и севера.

Наступление назначили на 7 мая. Однако за два дня до этого в Праге и ее окрестностях вспыхнуло антифашистское восстание — люди узнали о падении Берлина. Пражане захватили телеграф, почту, электроцентраль, мосты через Влтаву, железнодорожные вокзалы с немецкими эшелонами и бронепоездами, ряд крупных предприятий и германский штаб ПВО. Кроме того, удалось разоружить несколько немецких соединений.

Командующий немецкой группой армий "Центр" генерал-фельдмаршал Фердинанд Шернер приказал подавить восстание. В город выдвинулись танковые части СС — с ними три десятка тысяч чешских повстанцев и партизан справиться были не в состоянии.

Жители города по радио связались с советским командованием и запросили помощь. В результате ударная группировка Красной армии численностью в два миллиона штыков двинулась в наступление на сутки раньше, чем планировали.

Добить врага

Группы армий "Центр" и "Австрия" насчитывали более 900 тысяч солдат и офицеров — 62 дивизии, включая 16 танковых и моторизованных, отдельные полки и батальоны, специальные части и подразделения. Почти десять тысяч орудий и минометов, две тысячи танков, тысячи самолетов.

Войска 1-го и 2-го Украинских фронтов должны были ударить от Дрездена и Брно и вместе с 4-м Украинским фронтом рассечь вражескую группировку на части, отрезав немцам путь на запад.

Самые мощные укрепления пришлось преодолевать 1-му Украинскому фронту. Вдоль всей германо-чехословацкой границы на глубину до двадцати километров по рубежу Рудных и Судетских гор немцы возвели многочисленные оборонительные сооружения. По приказу командующего фронтом маршала Ивана Конева советские войска нанесли главный удар в направлении Праги. Навстречу двигались войска 2-го, а с севера и северо-востока — 4-го Украинского фронта.

К 8 мая советские войска находились на расстоянии от 60 до 150 километров от столицы Чехословакии. По позициям немцев прокатились огненным катком, прорвали оборону по всей ее глубине и преодолели Рудные горы.

Главные силы врага взяли в кольцо. А 5-й гвардейский механизированный корпус генерала Ивана Ермакова уничтожил штаб группы армий "Центр", парализовав управление подразделениями противника.

Вечером 8 мая немцам предложили сдаться. Ответа не последовало — напротив, остатки германской армии все еще пытались с боями прорваться на запад. Их преследовали войска всех трех фронтов. Особенно отличились передовые отряды, блокирующие перекрестки, мосты, горные проходы и аэродромы.

Полный разгром

В ночь на 9 мая танки 1-го Украинского фронта после 80-километрового марша вошли в Прагу. Город зачистили от немцев уже к вечеру. Пути отхода в американскую зону оккупации отрезали.

Пока отдельные части уничтожали разрозненные группы противника, подразделения 1-го и 2-го Украинских фронтов установили линию соприкосновения с американцами возле городов Хемниц, Карловы-Вары, Пильзен и Ческе-Будеёвице.

Полностью остатки некогда непобедимого вермахта выдохлись к вечеру 11 мая.

Вырвались из окружения и пробились на запад лишь несколько фланговых дивизий группы армий "Австрия". После ликвидации последней крупной группировки на восточном фронте в плен попали свыше 860 тысяч немецких солдат и офицеров. Наступающие потеряли более 11 тысяч бойцов. Только в боях за Прагу погибло около тысячи красноармейцев.

Чешское население встречало советских воинов песнями и торжественными демонстрациями. Экипаж танка лейтенанта Ивана Гончаренко, первым ворвавшегося в Прагу, зачислили в почетные жители города. Именем погибшего в том бою командира назвали одну из улиц.

В первые же дни после освобождения советские военные передали правительству Чехословакии 50 тонн муки, 100 тонн картофеля, тонны крупы, чая, сахара и сала. Население снабжали хлебом, зерном и другим продовольствием. Правительство СССР выделило сотни тонн посевного материала и кормов для помощи в восстановлении сельского хозяйства страны.

В 1980-м по инициативе жителей Праги в городе установили памятник Ивану Коневу. Однако совсем недавно монумент демонтировали. Скульптуру советского маршала муниципальные власти заменили на памятную доску власовцам, заявив, что решающую роль в освобождении Праги сыграли именно они.

В мае 1945-го власовцы действительно примкнули к восставшим жителям города, однако это была всего одна дивизия РОА под командованием Сергея Буняченко. Она никак не могла повлиять на ситуацию в Праге, контролировавшейся многочисленным немецким гарнизоном.

Власовцы рассчитывали, что участие в пражском восстании послужит своеобразной индульгенцией за их прошлые дела. Но, узнав о стремительном приближении советских войск, бежали на запад вместе с остатками вермахта. Большинство членов РОА позже взяли в плен и судили. Генерала Власова арестовали в пригороде Праги, отправили в Москву и после суда повесили как предателя.

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