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Экспедиция в прошлое: археологи продолжили исследование Великой Абхазской стены

© Foto / Шандор Кайтан
В Абхазии
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Темы:
Тайны Великой Абхазской стены (24)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200523/1030195151/Ekspeditsiya-v-proshloe-arkheologi-prodolzhili-issledovanie-Velikoy-Abkhazskoy-steny-.html

Третья экспедиция второго этапа проекта "Тайны Великой Абхазской стены" проходит в селе Мерхеул Очамчырского района.

СУХУМ, 23 мая – Sputnik. Началась третья экспедиция в рамках второго этапа исследования Великой Абхазской стены, сказал в интервью Sputnik руководитель проекта "Тайны Великой Абхазской стены" Шандор Кайтан.

© Foto / Apsny Abaash
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"На первом этапе было исследование Великой Абхазской стены, прохождение всей линии обороны. По первому этапу проекта, за исключением двух башен на левобережье реки Кодор все остальные мы исследовали и начали второй этап", - отметил ученый.

Второй этап проекта предполагает археологические раскопки, проинформировал Шандор Кайтан."Мы выбирали три пункта, где можно было провести археологические раскопки, два пункта расположены в селе Джгерда Очамчырского района, также в Галском районе в селе Хиацха нами было зафиксировано одно место, которое как мы предполагали, может также иметь отношение к Великой Абхазской стене, там мы также провели археологические раскопки", - сказал руководитель проекта "Тайны Великой Абхазской стены".

Найденные материалы сейчас анализируются учеными, подчеркнул Шандор Кайтан.

"Третьи раскопки мы запланировали в Гулрыпшском районе в селе Мерхеул, буквально вчера выехали на место, расчистили объект. К сожалению, рабочий день вчера был неполным из-за того, что погода после обеда ухудшилась", - отметил ученый.

Работы проводятся недалеко в одной из башен Великой Абхазской стены.

"Археологические раскопки планируем начать уже завтра, уже расчистили башню и территорию вокруг нее. С наружной части башни ранее мы зафиксировали обломки пифосов, хотим заложить там шурф, если пойдут, если будут интересные материалы будем его расширять", - сообщил Кайтан.

Во время расчисток башни в селе Мерхеул ученые уже обнаружили интересные материалы – это обломки керамических сосудов, которые были в кладке башни.

"Такое очень редко бывает в кладке Великой Абхазской стены, это второй такой случай на моей памяти", - сказал он.

Третья экспедиция в рамках второго этапа, как и предыдущие, рассчитана на десять дней.

© Foto / Шандор Кайтан
Исследование Великой Абхазской стены

"После окончания второго этапа последует третий и последний этап, который предполагает анализ полученного материала, мы должны зашифровать все находки, описать их, а также сравнить найденные материалы", - подчеркнул руководитель проекта.

Исследование Великой Абхазской стены проходит при финансовой поддержке фонда "Амшра". Агентство Sputnik выступает официальным информационным партнером проекта.

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Темы:
Тайны Великой Абхазской стены (24)


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