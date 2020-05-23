Экспедиция в прошлое: археологи продолжили исследование Великой Абхазской стены

СУХУМ, 23 мая – Sputnik. Началась третья экспедиция в рамках второго этапа исследования Великой Абхазской стены, сказал в интервью Sputnik руководитель проекта "Тайны Великой Абхазской стены" Шандор Кайтан.

"На первом этапе было исследование Великой Абхазской стены, прохождение всей линии обороны. По первому этапу проекта, за исключением двух башен на левобережье реки Кодор все остальные мы исследовали и начали второй этап", - отметил ученый.

Второй этап проекта предполагает археологические раскопки, проинформировал Шандор Кайтан."Мы выбирали три пункта, где можно было провести археологические раскопки, два пункта расположены в селе Джгерда Очамчырского района, также в Галском районе в селе Хиацха нами было зафиксировано одно место, которое как мы предполагали, может также иметь отношение к Великой Абхазской стене, там мы также провели археологические раскопки", - сказал руководитель проекта "Тайны Великой Абхазской стены".

Найденные материалы сейчас анализируются учеными, подчеркнул Шандор Кайтан.

"Третьи раскопки мы запланировали в Гулрыпшском районе в селе Мерхеул, буквально вчера выехали на место, расчистили объект. К сожалению, рабочий день вчера был неполным из-за того, что погода после обеда ухудшилась", - отметил ученый.

Работы проводятся недалеко в одной из башен Великой Абхазской стены.

"Археологические раскопки планируем начать уже завтра, уже расчистили башню и территорию вокруг нее. С наружной части башни ранее мы зафиксировали обломки пифосов, хотим заложить там шурф, если пойдут, если будут интересные материалы будем его расширять", - сообщил Кайтан.

Во время расчисток башни в селе Мерхеул ученые уже обнаружили интересные материалы – это обломки керамических сосудов, которые были в кладке башни.

"Такое очень редко бывает в кладке Великой Абхазской стены, это второй такой случай на моей памяти", - сказал он.

Третья экспедиция в рамках второго этапа, как и предыдущие, рассчитана на десять дней.

© Foto / Шандор Кайтан Исследование Великой Абхазской стены

"После окончания второго этапа последует третий и последний этап, который предполагает анализ полученного материала, мы должны зашифровать все находки, описать их, а также сравнить найденные материалы", - подчеркнул руководитель проекта.

Исследование Великой Абхазской стены проходит при финансовой поддержке фонда "Амшра". Агентство Sputnik выступает официальным информационным партнером проекта.

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