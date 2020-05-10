Общая Победа: как отметили День Победы в странах постсоветского пространства

Страны постсоветского пространства не забывают подвиг своего народа. В этом году в празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне внесла коррективы пандемия коронавируса.

Самые пышные торжества должны были пройти в Москве, но их перенесли на более поздний срок. В российской столице состоялась только воздушная часть парада и памятные мероприятия с участием официальных лиц.

Атмосфера праздника чувствовалась во всех странах ближнего зарубежья и Балтии, несмотря на то, что большинство людей остались дома. Как это было – смотрите в нашем видео.

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