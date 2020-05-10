Общая Победа: как отметили День Победы в странах постсоветского пространства

Самые пышные торжества должны были пройти в Москве, но их перенесли на более поздний срок. В российской столице состоялась только воздушная часть парада и памятные мероприятия с участием официальных лиц.
Атмосфера праздника чувствовалась во всех странах ближнего зарубежья и Балтии, несмотря на то, что большинство людей остались дома. Как это было – смотрите в нашем видео.
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