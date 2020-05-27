Отлов вместо отстрела: власти Гагры решили помещать бродячих собак в приют

Для бродячих собак в приюте "Топа" построят дополнительные вольеры, власти района уже заказали необходимые седативные препараты для отлова бездомных животных.

СУХУМ, 27 мая - Sputnik. Власти Гагрского района решили помещать бродячих собак в приют, к такому решению они пришли по итогам совещания с главным врачом Гагрской ветеринарной клиники Алхасом Дбар, директором фонда защиты животных "Багира" и приюта для собак "Топа" Саидой Отырба и главным санитарным врачом Гагрского района Геннадием Званбая, сообщается на сайте администрации Гагры.

И.о. главы администрации Гагрского района Юрий Хагуш отметил, что игнорировать опасность, исходящую от бродячих собак, нельзя, и поэтому решить эту проблему необходимо в самые кратчайшие сроки.

"Отстрел бродячих собак, который практиковался ранее – крайне жестокий способ решения данной проблемы. Сегодня у нас есть возможность использовать более гуманные методы", – сказал он.

Руководство района приняло решение об отлове бродячих собак и помещении их в частный приют для собак "Топа" в Гагрском районе.

Директор приюта Саида Отырба заявила о необходимости строительства дополнительных вольеров в собачьем приюте "Топа" для размещения вновь отловленных собак.

Главный ветеринарный врач Гагрского района Алхас Дбар, в свою очередь, уведомил о дефиците седативных и снотворных препаратов для безболезненного отлова собак.

Юрий Хагуш заверил участников совещания в том, что руководство района окажет помощь во всем необходимом.

"Мы уже заказали необходимые препараты. Также будет оказана помощь в строительстве дополнительных вольеров, и никаких задержек и по строительному материалу не будет", – заверил и.о. главы администрации Гагрского района.

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