Отлов вместо отстрела: власти Гагры решили помещать бродячих собак в приют

СУХУМ, 27 мая - Sputnik. Власти Гагрского района решили помещать бродячих собак в приют, к такому решению они пришли по итогам совещания с главным врачом Гагрской ветеринарной клиники Алхасом Дбар, директором фонда защиты животных "Багира" и приюта для собак "Топа" Саидой Отырба и главным санитарным врачом Гагрского района Геннадием Званбая, сообщается на сайте администрации Гагры.
И.о. главы администрации Гагрского района Юрий Хагуш отметил, что игнорировать опасность, исходящую от бродячих собак, нельзя, и поэтому решить эту проблему необходимо в самые кратчайшие сроки.
"Отстрел бродячих собак, который практиковался ранее – крайне жестокий способ решения данной проблемы. Сегодня у нас есть возможность использовать более гуманные методы", – сказал он.
Руководство района приняло решение об отлове бродячих собак и помещении их в частный приют для собак "Топа" в Гагрском районе.
Директор приюта Саида Отырба заявила о необходимости строительства дополнительных вольеров в собачьем приюте "Топа" для размещения вновь отловленных собак.
Главный ветеринарный врач Гагрского района Алхас Дбар, в свою очередь, уведомил о дефиците седативных и снотворных препаратов для безболезненного отлова собак.
Юрий Хагуш заверил участников совещания в том, что руководство района окажет помощь во всем необходимом.
"Мы уже заказали необходимые препараты. Также будет оказана помощь в строительстве дополнительных вольеров, и никаких задержек и по строительному материалу не будет", – заверил и.о. главы администрации Гагрского района.
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