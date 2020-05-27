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Галуст Трапизонян

Назначен новый глава Госстандарта Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200527/1030220491/Naznachen-novyy-glava-Gosstandarta-Abkhazii.html

Галуст Трапизонян сменил на посту председателя Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору Гарри Саманба.

СУХУМ, 27 мая - Sputnik. Галуст Трапизонян назначен председателем Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору Абхазии, сообщили Sputnik в пресс-службе президента республики.  

Соответствующий указ подписал 27 мая президент страны Аслан Бжания.

Галуст Трапизонян - участник Отечественной войны народа Абхазии, Герой Абхазии.

В феврале 2020 года он был переизбран председателем Армянской общины Абхазии, решение было принято единогласно. 

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