Назначен новый глава Госстандарта Абхазии

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Не по регламенту: Минфин объяснил причину финансовых нарушений в Фонде инвалидов Абхазии Главный специалист контрольно-ревизионного управления Минфина Абхазии Адамур Черкезия доложил премьеру Александру Анкваб о том, что выявлены финансовые нарушения в Фонде инвалидов Отечественной войны народа Абхазии за 2019 год на сумму 33 миллиона 517 тысяч рублей. 551

Отлов вместо отстрела: власти Гагры решили помещать бродячих собак в приют Для бродячих собак в приюте "Топа" построят дополнительные вольеры, власти района уже заказали необходимые седативные препараты для отлова бездомных животных. 136