Назначен новый глава Госстандарта Абхазии

СУХУМ, 27 мая - Sputnik. Галуст Трапизонян назначен председателем Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору Абхазии, сообщили Sputnik в пресс-службе президента республики.
Соответствующий указ подписал 27 мая президент страны Аслан Бжания.
Галуст Трапизонян - участник Отечественной войны народа Абхазии, Герой Абхазии.
В феврале 2020 года он был переизбран председателем Армянской общины Абхазии, решение было принято единогласно.
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