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ЦИК Абхазии

ЦИК Абхазии зарегистрировал четвертую группу для выдвижения кандидата в депутаты

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200528/1030222599/Esche-odna-gruppa-zaregistrirovalas-v-TsIK-Abkhazii-dlya-vydvizheniya-kandidata-v-deputaty-.html

Регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Парламента Абхазии началась 23 мая.

СУХУМ, 28 мая - Sputnik. Зарегистрирована инициативная группа по выдвижению Тимура Абесаломовича Бейя кандидатом в депутаты Народного Собрания Абхазии по Бзыбскому избирательному округу №10, сообщили в пресс-службе Центризбиркома в четверг 28 мая.

Таким образом, на данный момент в ЦИК зарегистрировали четыре инициативные группы по выдвижению кандидатов на выборы.

© Sputnik / Томас Тхайцук
С учетом второго тура: ЦИК Абхазии подсчитал расходы на выборы в Парламент

26 мая Центризбирком республики зарегистрировал группы по выдвижению Астамура Ахба (по Гудаутскому избирательному округу №18) и Гарри Кокая (по Кындгскому избирательному округу №31). 

На следующий день была зарегистрирована инициативная группа по выдвижению Тамази Лейба кандидатом в депутаты Народного Собрания Абхазии по Бзыбскому избирательному округу №10.

Выборы депутатов Парламента Абхазии пройдут 12 июля, места в Парламенте освободились после того как Аслан Бжания стал главой государства, депутат Александр Анкваб занял место премьер-министра республики, Дмитрий Дбар возглавил МВД, а Юрий Хагуш стал руководителем Гагрского района. 

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