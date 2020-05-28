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Последнее предупреждение: МВД Абхазии пообещало закрыть кафе, проводящие выпускные

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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136220
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200528/1030225928/Poslednee-preduprezhdenie-MVD-Abkhazii-poobeschalo-zakryt-kafe-provodyaschie-vypusknye.html

Сотрудники правоохранительных органов контролируют соблюдение ограничительных мер в кафе и парках, сообщил Дмитрий Дбар.

СУХУМ, 28 мая – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов уже делали несколько замечаний кафе, где не соблюдаются меры безопасности в связи с коронвирусом, а дальнейшем такие заведения могут быть закрыты, сказал министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавируса.

"Если они не устранят эти нарушения, мы будем их закрывать, потому что они пытаются проводить какие-то "минивечера" выпускные. У них есть последнее предупреждение, и они будут закрыты", - сказал Дмитрий Дбар.

Министр также рассказал, что сотрудники милиции пресекают скопления людей в парках в темное время суток. 

"Мы поставили патрули во всех парках городов, они заступают в вечернее время и до утра находятся там, чтобы люди не скапливались", - отметил он.

Кроме того, МВД организовало пешие патрули, которые следят за выполнением мер безопасности, министр сообщил, что имеется информация о том, что в Гагре, Пицунде и Цандрипше проходят массовые мероприятия.

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