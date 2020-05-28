План перевыполнен: Министерство по налогам и сборам отчиталось о поступлениях в мае

Сумма поступлений в бюджет за пять месяцев месяцев отличается от плановых показателей на 52 миллионов 460 тысяч, однако достигла уровня 2019 года.

СУХУМ, 28 мая - Sputnik. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провел встречу с министром по налогам и сборам Дауром Курмазия, который представил данные о налоговых поступлениях в бюджет республики за 26 дней мая.

Курмазия сообщил, что по ситуации на 26 мая план за 5 месяцев по всем видам налоговых поступлений выполнен на 94 %. Поступления за 5 месяцев составили 818 миллионов рублей при плане 871 миллион рублей.

По словам министра, сумма поступлений 5 месяцев отличается от плановых показателей на 52 млн. 460 тысяч, однако достигла уровня 2019 года.

Он пояснил, что за счет уплаты налогоплательщиками начислений по итогам 2019 года и первого квартала 2020 года план за май уже перевыполнен.

Так, за 26 дней мая в бюджет республики поступили средства в качестве налоговых поступлений в объеме 235 миллионов рублей при плане 189 миллионов.

Министр добавил, что перевыполнение плана в мае значительно в городе Сухум, Сухумском и Очамчырском районах. При этом отставание от плана наблюдается в Галском, Ткуарчалском и Гудаутском районах.

Он напомнил, что начисления за апрель по всем налоговым платежам составляют порядка 60% от уровня прошлого года.

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