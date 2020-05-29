Никогда не забывать, кто ты и откуда: памяти президента Абхазии Сергея Багапш

Второй президент Республики Абхазия Сергей Багапш умер в Москве 29 мая 2011 года на 63-м году жизни.

О том, каким он был семьянином, почему не любил сопровождение охраны, за что его в молодости задержала милиция в Тбилиси, как принимал Владимира Путина в Абхазии и каким было его последнее распоряжение, читайте в материале Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Демократичный и взрывной

Сын Сергея Багапш Зураб вспоминает отца с большим уважением и по-абхазски сдержанной нежностью. Будущего президента страны домочадцы видели редко. График работы главы семейства не совпадал с распорядком дня детворы.

"Когда отец уходил на работу, мы еще спали, он приходил с работы, а мы уже спали. Работа в Очамчыре, которую отец называл лучшим периодом в жизни, была загруженной. В основном мы его видели в родовом селе Джгерда на выходных или же летом, когда уезжали туда на каникулы", - поделился Зураб.

© Foto / из архива семьи Багапш Сергей Багапш с друзьями

Отец и сын сблизились, когда Сергей Багапш около года лежал дома после операции на спинной мозг. Для "знакомства" времени было достаточно, шутит Зураб. Именно в этот период он впервые спросил у сына, какие тот получает оценки в школе, и попросил показать дневник.

Второй президент Абхазии запомнился многим жителям республики как человек с мягким характером, с чем не согласен Зураб. По его словам, Сергей Васильевич любил людей, но был довольно строгим. По крайней мере, в семье. Решения его не обсуждались и беспрекословно выполнялись. Повторять два раза ему не приходилось.

В семье Багапш даже сложилась своя форма демократии, когда каждый имел право на свою точку зрения, но делал то, что велел глава.

© Foto / из архива семьи Багапш Сергей Багапш

"При этом не чувствовалось какое-то давление с его стороны. Напротив. За все время отец поднял на меня руку всего два раза – это были подзатыльники за то, что я получил двойку и, как назло, именно в тот день, когда он за мной приехал в школу. А второй раз – я учился водить машину и переборщил со скоростью при входе в поворот. Едва не врезались", - рассказал Зураб и добавил, что рука у его отца была тяжелой, какой и должна быть у спортсмена. Багапш в молодости играл в баскетбольной команде.

Когда Зураб поступал в юридическую академию в Москве, его отец сказал: "Можешь получить любую отметку, но не делай так, чтобы мне было за тебя стыдно".

Багапш души не чаял в своем родовом селе Джгерда и эту любовь он прививал своим детям. Как-то раз он сказал фразу, которую Зураб запомнил на всю жизнь: "Москва – это, конечно, хорошо, но никогда не забывай, кто ты и откуда".

© Sputnik / Константин Грецов Усадьба семьи Багапш в селе Джгерда

Еще одно свойство характера, которым обладал Багапш, но об этом знали только самые близкие ему люди или коллеги, была вспыльчивость. Зураб поделился, его отец с молодости никому не давал спуску, был "взрывным". Будучи премьер-министром, он вступился за своего гостя, которого пытался обидеть подвыпивший посетитель в сочинском ресторане.

Об этом инциденте узнал на тот момент действующий президент Абхазии Владислав Ардзинба.

На вопрос о том, что произошло в Сочи, Багапш ответил коротко: "Владислав Григорьевич, будьте уверены, честь Абхазии не пострадала".

В юности, рассказывает Зураб, его отец играл в баскетбольной команде и часто выезжал на разные соревнования. Два раза Сергея Багапш арестовывали в Грузии. В первом случае он перевернул стол судей, которые всячески пытались вытянуть победу для тбилисских спортсменов, а во втором – он кинул мяч в лицо, подсуживающему своим землякам арбитру. Возмущение общественности и болельщиков помогли ему избежать тюремного срока.

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Близкие Багапша, зная его характер, удивлялись тому, как он себя сдерживал во время своей первой предвыборной кампании. Критику в свой адрес он допускал, но никогда не понимал, как можно переходить на личности и оскорбления человека.

Семья вне политики

В 1995 году Сергей Багапш становится премьер-министром республики. Зураб признался, что семья восприняла эту новость болезненно, вплоть до слез.

"Он все бросил и уехал в Абхазию из Москвы. Это произошло вскоре после операции. Мы понимали, что такое политика, и не хотели этого. Человек, идущий в политику, должен быть или сугубо циничным, или же идейным. Отец был из категории идейных людей и жил этим", - рассказал Зураб.

© Фото : из личного архива С.В. Багапш Сергей Багапш с семьей

В рабочие моменты Багапш семью никогда не погружал. Всегда разделял эти две стороны его жизни. Когда будущий президент принял решение о том, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на высшую должность в государстве, домочадцы его всячески пытались отговорить. Да и он сам считал, что для страны было бы лучше найти более молодого, энергичного и перспективного кандидата.

Несмотря на то, что вся семья была против этого, поддержку с их стороны Багапш чувствовал всегда. Свою супругу Марину Шония, с которой они познакомились еще в студенческие годы, он называл боевым другом, а родственники - женой декабриста.

Без сопровождения

Сергей Багапш хорошо водил автомобиль и в случае чего мог своими руками отремонтировать транспорт. Ездить предпочитал с ветерком, но никогда не создавал аварийных ситуаций, добавил племянник президента Давид Багапш, который в тот период работал в охране главы государства.

Багапш не любил, когда его сопровождала охрана, и нередко "ускользал" от нее. Однажды, вспоминает Давид, никого не предупредив, президент сел в машину и на скорости куда-то умчался из резиденции. Все произошло так быстро, что никто не успел отреагировать. Догонять высокопоставленного водителя тоже не стали пытаться. Спокойно направились к месту, где он наверняка был, – дома у ближайшего друга Мераба Дзяпш-ипа. Так и вышло.

© AFP 2019 / STR Багапш не любил, когда его сопровождала охрана, и нередко "ускользал" от нее

Во многих странах принято, когда едет правительственная машина, не говоря уже о президентской, кортеж имеет право не останавливаться на красный свет светофора и может передвигаться выше установленной правилами скорости. Багапш категорически был против этого, что не могло не смущать сотрудников ГСО. Максимум, что он позволял делать, изредка включать проблесковые маячки и то, когда кортеж спешил.

"У отца был водитель Владимир Габуния, можете у него спросить. Они стояли на светофоре в Сухуме. Тут пролетает кортеж одного абхазского чиновника – с "мигалками", "крякалками". Вова поворачивается и говорит: "Сергей Васильевич, видите, как надо ездить. А мы нарушаем технику безопасности, так нельзя". Отец ему отвечает: "Не то что меня, Кеннеди убили. Если захотят, все равно убьют, не надо "выпендриваться", - с улыбкой рассказал Зураб.

Иногда Сергей Васильевич сажал за руль сына Зураба, и они подолгу кружили по столице. Цель поездки – неофициальная инспекция города.

"Он внимательно смотрел, где пропустила водопроводная труба, может, где-то оборвалась или свисла линия электропередач. Звонил мэру и давал указания все исправить. Через некоторое время он снова выезжал и проверял, как выполнены его поручения", - отметил Зураб.

Давид вспомнил забавный случай, когда президент из окна автомобиля увидел лежащий на земле электропровод и сразу же набрал в "Черноморэнерго". На место выехали специалисты, и оказалось, что это был телефонный кабель, который не представлял никакой угрозы. Но вопрос все равно был решен.

Не менее курьезный случай произошел с президентом на одной из автомоек поселка Бзыбь, которая расположена у центральной автотрассы страны. Увидев, в каком она неопрятном состоянии, Багапш остановил кортеж и вышел из машины.

"Стоит мойщик и "керхером" моет машину. Он не слышал, что мы подошли. Когда он, наконец-то, нас заметил, сильно удивился. Сергей Васильевич говорит ему: "Привет, ты меня знаешь?" А парень ответил, что не знает. Может, растерялся. Тогда Васильевич сказал, что он президент Абхазии и попросил передать хозяину автомойки, что сейчас улетает в Москву, но на обратном пути заедет и проверит, навел ли владелец порядок", - поделился Давид и добавил, что к возвращению президента все недочеты были устранены.

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В гостях у президента

Действующий президент России Владимир Путин вместе с делегацией посетил Абхазию в 2009 году. Тогда он занимал должность премьер-министра. Естественно, что в республике тщательно готовились к приему, отрабатывали маршруты, меры безопасности, рабочий план, встречи, но заминка все же произошла.

Время обедать. Гостей нужно было накормить, и в приличном заведении. В ту пору в столице Абхазии таких заведений было немного, и выбор пал на один из ресторанов на набережной Сухума, но он не подошел. Увидев, что заведение с трех сторон застекленное и посетителей в нем видно, как на ладони, российские службы охраны наотрез отказались вести туда своего лидера.

© Sputnik / Алексей Никольский Рабочий визит премьер-министра РФ В.Путина в Республику Абхазия

"Один из руководителей охраны тогда сказал мне, что для того чтобы Владимир Владимирович мог здесь отобедать, ему придется вызвать целое войско для оцепления и призвать флот, чтобы подстраховаться с моря. Этот вариант отпал. Тогда решили организовать стол на госдаче, но российской делегации прежде предстояло провести еще ряд встреч, в том числе с русским населением страны и представителями абхазской оппозиции", - вспомнил Давид Багапш.

Рабочая программа затянулась, и уже подходило время для отлета то ли в Индию, то ли в Китай. Давид точно не помнит, куда направлялись гости после Абхазии. Владимир Путин обратился к Сергею Багапш и сказал, что от застолья придется отказаться, но вскоре передумал.

"Мы уже проехали госдачу, и Путин, все-таки он "голова", сказал: "Наши пилоты часик еще подождут, будет неправильно уехать и не зайти к хозяину". Колонна из автомобилей развернулась.

Все за одним столом не поместились. Гости и принимающая сторона разделились на две группы. Президент Абхазии, премьер-министр России и его помощник сели вместе. По словам Зураба, Путин был хорошо знаком с абхазской кухней, знал наименование каждого из блюд. Из напитков больше всего ему понравилось красное марочное вино.

© Sputnik / Алексей Никольский Рабочий визит премьер-министра РФ В.Путина в Республику Абхазия

Сергей Багапш умел и любил принимать гостей, и не только высокопоставленных чиновников, подчеркнули собеседники. Когда он находился в Джгерде, Багапш никогда не садился за стол без своих охранников, которые стеснялись хозяина и прятались от него кто где. Президент ходил по двору и "вылавливал" каждого по одному.

Уход президента и последний приказ

Второго президента Абхазии Сергея Багапш госпитализировали в московскую клинику в мае 2011 года. Поездка в Латинскую Америку далась ему тяжело, и первые проблемы со здоровьем у него начались вскоре после возвращения домой. Ситуацию усугубило еще то, что он простудился, когда Багапш вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым изучали вопрос ремонта железнодорожных путей в Абхазии.

© Sputnik / Эдуард Песов Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Абхазию

"Они вместе ходили по железной дороге и смотрели, в каком она состоянии. Отец простудился, температура была под 40 градусов. Началась одышка, а папа к тому же был заядлым курильщиком. Уже в Москве ему поставили диагноз фиброз легких. Подозрение вызвала непонятная точка на рентгене легких, взяли онкомаркеры. Приехал французский хирург и сделал отцу операцию, которая прошла успешно. Отец пришел в себя, встал, походил, ему дали покурить сигареты, так как без них он начинал кашлять. Он побрился и позвонил в Джгерду узнать, как там дела. Вечером ему стало нехорошо, и его интубировали", - вспоминает Зураб Багапш.

Стали отказывать органы. Зураб считает, что организм президента был перегружен препаратами и не выдержал послеоперационного периода. Сергей Багапш скончался 29 мая 2011 года.

Церемония прощания с ним состоялась в Доме офицеров, куда пришли не только высокие чины, но и простые граждане России.

© Sputnik / Григорий Сысоев Прощание с президентом Абхазии Сергеем Багапшем

Тело президента Абхазии со всеми почестями отправили в Абхазию спецбортом ТУ-154, которого сопровождали до республики два военных истребителя. По пути в московский аэропорт перекрыли Каширское шоссе и часть МКАДа. В тот день в столицу России с официальным визитом прибыл президент Монголии Элбэгдорж Цахиагийн, чей кортеж был остановлен.

© Sputnik / Григорий Сысоев Прощание с президентом Абхазии Сергеем Багапшем

На родине Сергея Багапш со слезами на глазах встретили сотни людей. Прощались с главой государства в Государственной филармонии в Сухуме.

"Если бы он увидел то, как его встречал народ после смерти здесь, на родине, думаю, он бы улыбнулся и был бы счастлив", - сказал Зураб.

Свое последнее распоряжение Сергей Багапш дал на площади Конституции у Морпорта Сухума, которая сегодня носит его имя. Он поручил администрации столицы заасфальтировать эту территорию.

Сергей Багапш родился 4 марта 1949 года в Сухуме. Он окончил сухумскую среднюю школу №10. В 1972 году завершил учебу в Институте субтропического хозяйства в столице Абхазии по специальности ученый-агроном.

Политическая карьера будущего президента республики началась с должности первого секретаря Абхазского обкома ЛКСМ Грузии в 1979 году. Затем Багапш становится первым секретарем Очамчырского райкома Компартии Грузии. На один из ключевых постов в политической вертикали страны – первый заместитель председателя Совета Министров Республики Абхазия – его назначили в 1992 году. Спустя три года - первый вице-премьер Абхазии. С 1995 по 1997 он занимал должность премьер-министра республики.

После Сергей Багапш ненадолго уходит с политической сцены Абхазии и возглавляет Госкомпанию "Черноморэнерго". В 2004 году он был выдвинут кандидатом в президенты республики от общественно-политического движения "Амцахара". Кандидатуру Багапш также поддержало общественно-политическое движение "Аидгылара".

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12 января 2005 года Сергей Багапш становится главой абхазского государства. Он ушел из жизни в московской клинике 29 мая 2011 года. Похоронен в родовом селе Джгерда.