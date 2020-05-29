Джансух Адлейба будет баллотироваться в депутаты Парламента Абхазии

Выборы депутатов в Парламент Абхазии пройдут 12 июля в четырех округах: Кындыгском избирательном округе №31, Гудаутском избирательном округе №18, Бзыбском избирательном округе №10 и Отхарском избирательном округе №14.

СУХУМ, 29 мая - Sputnik. В центральной избирательной комиссии Абхазии 29 мая зарегистрирована инициативная группа по выдвижению Джансуха Адлейба кандидатом в депутаты Народного Собрания – Парламента Абхазии по Кындыгскому избирательному округу №31, сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

26 мая Центризбирком республики зарегистрировал группы по выдвижению Астамура Ахба (по Гудаутскому избирательному округу №18) и Гарри Кокая (по Кындгскому избирательному округу №31).

На следующий день была зарегистрирована инициативная группа по выдвижению Тамази Лейба кандидатом в депутаты Народного Собрания Абхазии по Бзыбскому избирательному округу №10.

28 мая была зарегистрирована инициативная группа по выдвижению Тимура Абесаломовича Бейя кандидатом в депутаты Народного Собрания Абхазии по Бзыбскому избирательному округу №10.

Джанусх Адлейба выступал с активной общественной позицией по таким вопросам, как закрытие мусорной свалки в районе Маяка в Сухуме в 2019 году и принятие антикоррупционного закона в 2020 году.

В феврале 2020 года он и его единомышленники соорудили палатки у здания Парламента и не расходились, пока депутаты не приняли в окончательном чтении "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами". Тогда закон был принят.

Однако 2 марта трое сторонников принятия 20-й статьи Конвенции ООН о противодействии коррупции собрались на площади Свободы в Сухуме и объявили голодовку, требуя принятия поправок к закону. Среди них был и Джансух Адлейба. После десяти дней голодовки, 12 марта Парламент Абхазии принял поправки в закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами" во втором и окончательном чтении.

Декларации сложной судьбы: что мешает работе антикоррупционного закона в Абхазии>>

Выборы депутатов Парламента Абхазии пройдут 12 июля, места в Парламенте освободились после того как Аслан Бжания стал главой государства, депутат Александр Анкваб занял место премьер-министра республики, Дмитрий Дбар возглавил МВД, а Юрий Хагуш стал руководителем Гагрского района.

Депутатом Парламента Абхазии может стать гражданин, достигший 25 лет и обладающий избирательным правом. Депутатами не могут быть люди с непогашенной судимостью, больные алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, с хроническими и затяжными психическими расстройствами. Проголосовать на выборах может каждый гражданин Абхазии, достигший ко дню голосования 18 лет.

Читайте также: