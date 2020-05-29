Предпринимателей Абхазии могут освободить от части налогов до конца 2020 года

СУХУМ, 29 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Предприниматели могут быть освобождены от уплаты квартальных авансовых платежей по налогу на имущество и земельному налогу с 1 апреля по 31 декабря, в случае если летний туристический сезон в Абхазии так и не состоится.

Об этом на встрече премьер-министра с представителями турбизнеса заявил министр по налогам и сборам республики Даур Курмазия.

"Есть предприятия, которые уже оплатили земельный налог и за второй квартал этого года, и до конца года. Это была сильная поддержка бюджетам районов, за что им огромная благодарность. В остальной части вопрос будет решен", - сказал он.

Если решение об отсрочке уплаты налогов будет принято, то к нему добавится гарантия отсутствия штрафных санкций, заявил министр.

Глава Министерства финансов Абхазии Владимир Делба добавил, что в ведомстве обсуждается вопрос и об отсрочке для предпринимателей арендной платы за использование государственного имущества, но с одним условием – если у них нет задолженностей на 1 января 2020 года.

"Также в случае если будет предоставлена отсрочка по прямым и оборотным налогам, то возвратный НДС по платежам за возможно предоставленные вперед услуги сам по себе отпадает. Изымать НДС никто не будет, если будет отсрочка по авансовым платежам. Возможно, это коснется и налога на прибыль и имущество", - отметил Делба.

У предпринимателей, присутствовавших на встрече, возник вопрос о возможности продления срока разрешений на работу для трудовых мигрантов.

"Этот вопрос обсуждался, и есть мнение о необходимости продления разрешений на трудовую деятельность иностранным гражданам, у которых срок действия разрешения истек", - сказал глава Минфина.

Ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавируса продлены в Абхазии до 15 июня, в том числе закрыта граница для туристов и запрещено бронирование пансионатов, санаториев и отелей.

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