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Пять медиков отпущены домой после обязательного карантина в Сухуме

© Sputnik / Алексей Даничев
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (518)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200529/1030230455/Pyat-medikov-otpuscheny-domoy-posle-obyazatelnogo-karantina-v-Sukhume.html

На сегодняшний день в Гудаутском госпитале по-прежнему находятся 11 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Пять медиков отпущены домой после 14-дневного карантина в обсервационном учреждении в Сухуме, сообщает оперштаб по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в Абхазии прошли 37 человек, диагноз коронавирус ни у кого не подтвержден.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них пятнадцать человек выздоровели, и один пациент умер.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (518)


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