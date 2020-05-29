Пять медиков отпущены домой после обязательного карантина в Сухуме

СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Пять медиков отпущены домой после 14-дневного карантина в обсервационном учреждении в Сухуме, сообщает оперштаб по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в Абхазии прошли 37 человек, диагноз коронавирус ни у кого не подтвержден.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них пятнадцать человек выздоровели, и один пациент умер.
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