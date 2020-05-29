Задержан подозреваемый в тройном убийстве на набережной Сухума

Жертвами стрельбы в центре столицы Абхазии 22 ноября 2019 года стали три человека, среди них официантка ресторана.

СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Подозреваемый по делу о стрельбе на столичной набережной Эрик Чкадуа задержан сотрудниками МВД совместно с СГБ в Сухуме, в одной из квартир жилого дома по улице Воронова, сообщает пресс-служба МВД.

Задержание было осуществлено около 17:30 в пятницу 29 мая. Подозреваемый доставлен в МВД Абхазии.

Чкадуа был объявлен в розыск 9 декабря 2019 года как подозреваемый по уголовному делу, возбужденному по статьям "Убийство двух или более лиц", "Покушение на убийство", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Днем 22 ноября 2019 года неизвестные в масках открыли стрельбу по посетителям ресторана "Сан-Ремо" на набережной Махаджиров.

В результате нападения были убиты Алхас Авидзба и Астамура Шамба, позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая - Доминика Акиртава, кроме того, еще два человека получили ранения.

По этому же делу Сухумским городским судом избраны меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дато Ахалая и Демура Ахалая в декабре 2019 года, Беслана Блабба - в январе 2020 года.

Ранее сообщалось о задержании еще одного подозреваемого по этому делу, Беслана Бганба, который получил несколько огнестрельных ранений при оказании вооруженного сопротивления во время задержания.

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