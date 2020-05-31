Древние пули Мерхеула: что скрывает башня Великой Абхазской стены в Гулрыпшском районе

Второй этап этого научного проекта "Тайны Великой Абхазской стены" завершается в селе Мерхеул Гулрыпшского района, где археологи проводят раскопки у подножия одной из башен в цепочке исторической стены.

О том, что нашли археологи за время исследований, кто разрушает Великую Абхазскую стену, как реагируют волонтеры на человеческие останки и есть ли будущее у проекта, в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Мерхуельские заметки

Село Мерхеул расположено в Гулрыпшском районе Абхазии и добраться до него довольно просто. У поста ГАИ "Мачара", что находится всего в 10 минутах езды от Сухума, нужно повернуть налево и двигаться на северо-восток в сторону гор. Асфальт вскоре сменится на гравийку, но это не страшно. По этим дорогам спокойно и без особых проблем ездят даже "легковушки".

Мерхеул хорошо знаком не только жителям республики, но и туристам. Путь к популярным туробъектам - Черниговке и Ольгинским водопадам лежит через это село. То, что в Мерхеуле бывают зарубежные гости, можно определить по торговым точкам, встречающимся вдоль дороги, где крестьяне предлагают покупателям свои вина, чачу, мед и фрукты. Так было до коронавируса. Сейчас сельчанам остается только ждать открытия границы и надеяться на то, что туристы все же решатся на отпуск в Абхазии.

Многое в этом селе можно найти не выезжая за его пределы. К примеру, если у вас спустило колесо, нет проблем, рядом есть "шиномонтажка". Не беда, если столкнулись с более серьезной проблемой с автомобилем - можете обратиться за помощью в местную автомастерскую. В селе даже есть своя заправочная станция и оптовый склад стройматериалов и с полдесятка продуктовых магазинов. Словом, мерхеульцы постарались создать для себя комфортные условия, насколько это возможно в нынешних условиях. Им бы еще отремонтировать дороги, мост через реку Мачара и, уверен, их жизнь стала бы гораздо проще.

В целом, Мерхеул – симпатичное и красочное село, но не густонаселенное. По заброшенным постройкам видно, что до войны тут проживало намного больше людей. При этом по жилым домам, ухоженным дворам и земельным участкам можно определить, что мерхеульцы люди трудолюбивые и старательные. Наряду с многолетними насаждениями также встречаются молодые виноградники, персиковые и ореховые сады.

Богатым в историческом смысле Мерхеул делает также и то, что через его территорию простиралась Великая Абхазская стена, одна из башен которой находится на приусадебном участке семьи Тертерян.

По рассказу главы семейства, 60-летнего Самвела Тертеряна, в детстве он часто играл вокруг и внутри башни, но никогда не задумывался о том, что это за строение. Интерес к этому у него появился уже в более зрелом возрасте, когда для изучения башни прибыли советские ученные.

"Сюда ходили все соседские дети, и мы часто играли здесь. Помню, как однажды из проема в стене вылезли огромные змеи, и мы сильно испугались. После этого родители запретили нам сюда ходить. Мы не знали, что это за башня такая, но когда приехали ученые, мне стало интересно. Я надеюсь, что ребята, которые сейчас занимаются изучением башни, смогут больше о ней узнать", - поделился Самвел.

Башня эта в работах абхазского ученого, историка Юрия Воронова числится под 39 номером. По словам Тертеряна, раньше она была в лучшем состоянии, чем сейчас. С годами в исторической постройке проросли деревья, которые местами разрушили стены.

Находки и "разрушитель культурного слоя"

Время беспощадно, но и сами люди нанесли немалый урон историческим объектам Абхазии. Руководитель проекта "Тайны Великой Абхазской стены" Шандор Кайтан с сожалением отметил, что многие башни и части стены были стерты с лица земли и людьми, и природой.

Найти башню в таком хорошем состоянии, как "39-я" – большая удача, уверены ученые. Ее высота шесть метров, ширина 8,7 метров и длина 7,7 метров, толщина стен от одного до полутора метра. Возведена с помощью речных камней и извести вперемешку с мелкой галькой и песком.

"В Гулрыпшском районе мы выбрали именно эту башню, потому что она одна из тех, что сохранились лучше всего. Расположение ее тоже удобное и проводить раскопки гораздо проще. Все остальные находятся в труднодоступных местах и практически разрушены", - объяснил Кайтан.

Несмотря на все плюсы местности, археологам все же пришлось немало потрудиться. Прежде всего, они расчистили прилегающую к башне территорию от деревьев и кустарников, очистили стены от мха и освободили объект от груды камней, которыми башня была завалена.

Раскопки будут проводиться в течение десяти рабочих дней, шесть из которых уже позади. При этом уже есть первые интересные находки.

С наружной стороны кладки башни ученые обнаружили обломки пифоса, но их еще не успели извлечь. Если на них будут какие-либо орнаменты, надеются исследователи, по ним можно будет определить период, когда башня достраивалась или ремонтировалась. За все время нынешних исследований такое встречалось только один раз.

Находясь на вершине одной башни, если расчистить все заросли, можно увидеть невооруженным взглядом другую башню в цепочке стены. Такая близость давала возможность воинам подавать сигнал друг другу в случае опасности. По мнению ученых, несмотря на протяженность Великой Абхазской стены, нельзя утверждать, что она могла защитить от врага по всему периметру.

© Sputnik / Томас Тхайцук Раскопки Великой абхазской стены в селе Мерхеул

Возможно, главная цель заключалась в защите стратегических путей и местностей, по которым в страну мог вторгнуться противник.

Первым объектом, где провели раскопки в рамках проекта "Великая Абхазская стена" была башня в селе Хяцха Галского района. Вторым по счету стала башня в селе Джгерда Очамчырского района. Археологи добыли немало артефактов, среди которых было множество обломков пифосов, глиняных сосудов, ученым посчастливилось также найти два железных наконечника стрел.

"Были также материалы и более позднего периода. В этой башне и в Джгерде мы нашли пули. Также в Джгерде мы нашли наконечники стрел. Это говорит о том, что башня там использовалась на протяжении многих веков. Возможно, нам удалось бы найти больше артефактов, если бы не "черные копатели", которые много где побывали", - сказал Шандор Кайтан.

В "39-й" башне в Мерхеуле также нашли зеленого цвета поливную керамику с орнаментами, части блюдец, обломок зернотерки, возможно, из гранита, ножницы, также была обнаружена часть газыря и железная ложка, в которой могли отливать пули. Пока археологи не разобрались, действительно ли предназначение этой ложки именно такое. Пока мы находились на месте раскопок, нам посчастливилось лично увидеть момент обнаружения артефактов.

Недолго копаясь в слое почвы, младший научный сотрудник отдела археологии АбИГИ Дмитрий Авидзба нашел осколок керамического сосуда на месте, где могла быть кузня или какое-либо другое производство, судя по остаткам угля в земле.

"Сейчас я точно не могу сказать, какого периода этот осколок, так как его нужно очистить и изучить. Разброс во времени может быть большим. Почти каждый вид сосуда мог использоваться, допустим, с X века до XIII века. В принципе, как и в наше время, когда что-то входит в моду и через некоторое время выходит из моды. Керамика – это как паспорт. Если мы сможем понять, от какого сосуда этот осколок, то мы поймем, когда был построен этот исторический памятник или хотя бы, когда он функционировал", - рассказал Авидзба.

Археология и процесс самих раскопок требуют спокойствия, осторожности и точности, чего поначалу не хватало Дмитрию, который признался, что пять лет назад, когда он только начинал заниматься археологией, коллеги его прозвали "разрушителем культурного слоя".

"Я киркой бил так, что однажды разбил несколько кувшинов. Примерно через месяц азарт и нетерпеливость прошли. Ты начинаешь совершенно по-другому относиться к этой работе, более аккуратно. Первые мои раскопки были в Ткуарчале. Мне посчастливилось попасть в международную экспедицию, где все было как полагается – природа, палатки, дикие звери", - смеется Авидзба.

Молодой археолог хорошо помнит не только свою первую экспедицию, но и первую находку – берцовую кость младенца в ткуарчалской Акармаре. Как рассказал археолог, определить возраст останков было сложно, так как это было вторичное захоронение.

В древние времена народ Абхазии соблюдал языческие обряды и по одному из них после смерти тело человека помещали в мешок и подвешивали на дереве. После того, как тело разлагалось, мешок снимали с дерева, а кости разламывали на множество мелких фрагментов, после этой процедуры кости усопшего складывали вместе с его личными вещами и сжигали.

© Sputnik / Томас Тхайцук Артефакты найденные при раскопках в селе Мерхеул

Останки закапывали в небольшой яме в земле, на месте которого втыкали копье с двумя колокольчиками, которые звенели при ударе друг об друга. Во время тех раскопок в Акармаре нашли около 60 таких колокольчиков. Для чего все это было нужно предкам, Авидзба ответить затруднился, но предположил, что причиной мог быть страх людей перед духами.

Пожалуй, когда простой обыватель слышит слово "раскопки", на ум ему в первую очередь приходят сокровища, клад или драгоценные камни и я в этом смысле не исключение. Дмитрий Авидзба уверяет, что, прежде всего, для него важна не материальная ценность находки, а ее историческая значимость. При этом он не отрицает, что с удовольствием повторил бы приключение Индианы Джонса.

Если разделить артефакты на такие группы, то среди найденного Авидзба материала наиболее значимым с научной точки зрения был кремневый наконечник стрелы периода мезолита. Самой дорогой в денежном эквиваленте находкой, которая была сделана при его участии, стала сохранившаяся в идеальном состоянии глиняная статуэтка времен византийской империи в виде женщины с кувшином в руках. Позже о ней вышла монография, автор которой декан исторического факультета Абхазского Госуниверситета Алик Габелия.

Ученым активно помогают волонтеры. Левон Цугурян к археологии раньше не имел отношения, но это направление его всегда привлекало.

"Археология мне была интересна с детства и когда представилась такая возможность, я не стал ее упускать. За это время я нашел много керамики, пули для кремниевых ружей, которых я никогда раньше не видел, человеческие останки. Честно говоря, я не испытал шок, когда обнаружил останки. Наверное, потому что они древние", - отметил он.

От практики к анализу

Практическая часть проекта "Тайна Великой Абхазской стены" подходит к завершению и впереди не менее важная, кропотливая работа – анализ собранного материала. Научный сотрудник Абхазского государственного музея Дмитрий Счастный рассказал, что проект планировалось завершить в июне, но из-за карантина сроки сдвинулись на август или сентябрь.

"У нас элементарно не было возможности собираться вместе и обрабатывать, шифровать керамику и отбирать самые интересные находки для зарисовки. Эта проблема существует до сих пор, и пока мы не можем точно сказать, в каком месяце закончим обработку. Рассчитываем объявить какие-то итоги ближе к осени", - сказал он.

Он добавил, что каждая находка дает некие подсказки, которые приближают археологов к раскрытию тайны Великой Абхазской стены. Ученые планируют вернуться к практической части исследований в будущем, если будет финансирование.

Исследовательская экспедиция "Тайна Великой Абхазской стены" началась в июле 2019 года, материальную поддержку проекту оказывает фонд "Амшра", информационную поддержку - Sputnik Абхазия.

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