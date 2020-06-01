Фонд "Ашана" поздравил более 40 подопечных с Днем защиты детей

СУХУМ, 1 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Благотворительный фонд "Ашана" поздравил более 40 подопечных с Международным днем защиты детей в понедельник, 1 июня.

Ежегодно в этот праздник фонд организовывал акцию "Добрый картофель", вырученные средства от которой шли на лечение больных детей. Однако в этом году в связи с эпидемиологической ситуацией в стране было решено не проводить массовых акций и поздравить маленьких подопечных лично.

Для детей были закуплены развивающие наборы, конструкторы, наборы для рисования, лепки и научных опытов, канцелярские изделия, раскраски, пазлы, детские энциклопедии, книги и даже адаптированная для детей Конвенция ООН по правам ребенка на абхазском и русском языках. Поддержку фонду "Ашана" в приобретении подарков оказал Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), на помощь пришли и волонтеры, которые помогли развезти подарки по всем районам Абхазии.

"Мы подошли к каждому ребенку индивидуально, подбирали подарки в зависимости от возраста и диагноза. Помимо этого, мы решили оказать гуманитарную помощь семьям подопечных, так как в связи с пандемией многие оказались в сложной ситуации", - отметила руководитель фонда Мактина Джинджолия.

Первому получить подарок посчастливилось шестилетнему Сурену Магакяну, семья которого обратилась в фонд более двух лет назад. У ребенка были серьезные проблемы с пищеварением, но после лечения в одной из клиник Краснодара мальчик пошел на поправку.

Сурен с нетерпением ждал сотрудников фонда во дворе дома и с любопытством посмотрел на принесенный подарок. Пластилин и набор для рисования пришелся мальчику по вкусу, но от общения с журналистами стеснительный Сурен отказался.

Гуманитарная помощь подопечным детям БФ Ашана © Sputnik / Томас Тхайцук

Диана Токайокова © Sputnik / Томас Тхайцук

Диана Токайокова обняла всех сотрудников "Ашана" и поблагодарила © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук Гуманитарная помощь подопечным детям БФ Ашана

Смелее него оказалась пятилетняя Диана Токайокова, которая долгое время не отпускала из объятий не только уже любимых "ашановцев", но и журналисток. Девочка сразу же похвасталась подарками перед друзьями, а в благодарность рассказала несколько стихотворений. Несмотря на задержку речи, девочка очень активная и не стесняется общения.

"Всем большое спасибо, мне очень понравились подарки", - громко заявила Диана, но немного расстроилась, что в коробках с гуманитарной помощью оказались продукты, а не игрушки.

День защиты детей, приходящийся на первый день лета, отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.

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