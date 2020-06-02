Нарушил домашний арест: фигурант дела о погоне со стрельбой в Сухуме взят под стражу

СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Обвиняемого в применении насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти Гарри Авидзба заключили под стражу на 20 суток, об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

14 мая Сухумский городской суд избрал в отношении Авидзба меру пресечения в виде домашнего ареста. 30 мая обвиняемый нарушил условия домашнего ареста и был замечен сотрудниками угрозыска МВД Абхазии по улице Когония в Сухуме. Правоохранители доставили Авидзба в УВД Сухума.

Орган предварительного расследования просил заключить обвиняемого под стражу до 17 июля, то есть до окончания срока предварительно следствия. Однако Сухумский городской суд постановил заключить Авидзба под стражу на 20 суток.

По данным следствия, 16 марта около двух часов ночи сотрудники угрозыска пытались остановить за превышение скорости в Сухуме автомобиль, в результате началась погоня, пассажир преследуемого авто сделал несколько выстрелов в воздух.

17 марта 2020 года прокуратурой Сухумского района в отношении Гарри Авидзба было возбуждено уголовное дело.

Вместе с Авидзба были также задержаны Мизан Зухба, Айнар Зухба и Аслан Зухба, против которых были заведены дела по статьям "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "незаконное ношение, хранение, перевозка огнестрельного оружия в составе группы лиц".

30 марта 2020 года Кассационной коллегией по уголовным делам Верховного суда была рассмотрена и удовлетворена кассационная жалоба адвоката Мизана Зухба. Мера пресечения для Зухба в виде заключения под стражу была отменена и он был освобожден из-под стражи в зале суда.

Читайте также: