Аслан Бжания: Россия восполнит потери бюджета Абхазии из-за COVID-19

Сумма поступлений в бюджет Абхазии за пять месяцев месяцев отличается от плановых показателей на 52 миллиона 460 тысяч рублей.

СУХУМ, 2 июн – Sputnik. Россия восполнит средства, которые выпадают из госбюджета Абхазии на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сказал президент Аслан Бжания на встрече с депутатами Парламента во вторник 2 июня.

"В рамках последнего визита в Москву, мы просили российскую сторону оказать нам финансовую помощь. Только за апрель в доходной части нашего бюджета мы не добрали 207 миллионов рублей, картина по маю еще сложнее", - сказал глава государства.

Президент отметил, что в непростых экономических условиях первостепенная задача – обеспечение публичных нормативных обязательств государства перед населением. Как сообщил глава государства, Россия восполнит весь объем денежных средств, который не доберет госбюджет.

"Это прежде всего зарплаты, пенсионные и социальные выплаты и вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи", - сказал Аслан Бжания, подчеркнув, что пересмотр бюджета будет решаться исключительно совместно с участием Парламента.

Президент Абхазии Аслан Бжания 2 июня встретился с депутатами Парламента республики.

Материал подготовлен при содействии телеканала "Абаза".

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