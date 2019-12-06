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Илья Гуния
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гуния: закон об оргпреступности в Абхазии нужен, но проект нуждается в доработке

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Sputnik Абхазия
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Насколько закон об организованной преступности мог бы помочь работе правоохранительных сил Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал председатель комитета Народного Собрания Абхазии по обороне и национальной безопасности Илья Гуния.

Илья Гуния напомнил, что в марте 2019 года в Парламент страны был внесен законопроект о борьбе с организованной преступностью. По его словам, этот законопроект уже не в первый раз попадает на рассмотрение Парламента.

"Он был и в созыве прошлого Парламента, хотя не в таком виде. Но появился он не сегодня. Данный закон, естественно, должен быть принят. Там есть много вещей, с которыми не согласен я и многие депутаты. Но если говорить о помощи этого закона правоохранительным органам, то нас не устроили аргументы, которые мы услышали… Мы спросили, где гарантия, что такой закон будет исполняться?" - рассказал Гуния.

Он отметил что в проекте закона есть много недочетов, но Парламент будет над ним работать. Чтобы взять его в производство, депутаты должны принять документ в первом чтении, сообщил парламентарий.

"Он только в помощь, от него хуже не будет", - подчеркнул Илья Гуния.

В марте 2019 года президент Абхазии Рауль Хаджимба внес на рассмотрение в Парламент республики проект закона, направленный на борьбу с организованной транснациональной преступностью и воровским сообществом.

Предложенный проект закона предусматривает введение уголовной ответственности за членство в воровском сообществе.

Также законопроект должен дополнить Уголовный кодекс новыми формами соучастия в преступлении, а также устанавливает новые составы преступлений.

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