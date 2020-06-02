Аслан Бжания: из Абхазии в Грузию уходит продукция на миллиарды рублей

СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Продукция на миллиарды рублей уходит из Абхазии в Грузию, заявил на встрече с депутатами Аслан Бжания. Заявление прозвучало в эфире Абхазского телевидения.

"На миллиарды рублей из Абхазии в Грузию уходит продукции. По данным нашего таможенного комитета и министерства сельского хозяйства, объемы заготовки ореха в год составляют 11-12 тысяч тонн. Максимум 10% от этого объема вывозится в Россию, все остальное уходит в Грузию, и все эти деньги оседают в карманах людей, которые, по большому счету, занимаются контрабандой", - отметил Бжания.

Президент выразил уверенность в необходимости пересмотра подходов в этих вопросах и полноценном контроле государственных границ.

По мнению Аслана Бжания, необходимо также изменить неоправданно сложный режим работы на КПП "Псоу". Бжания подчеркнул, что на границе по реке Псоу есть контрольные органы, которые необходимо оттуда убрать.

"У российской стороны есть свои аргументы, почему там должно быть столько контрольных органов, и один из этих аргументов – они боятся, что из Абхазии может пойти неконтролируемый поток оружия. Значит, мы должны поставить наше оружие под контроль", - сказал Бжания.

При этом президент добавил, что речь не идет об изъятии оружия у населения, а об учете, создании условий для хранения оружия и усилениях мер ответственности за нарушения этих правил. Только после решения этой задачи Абхазия сможет обратиться к России с предложением о пересмотре режима работы границы "Псоу".

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