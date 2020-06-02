04:18 03 Июня 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.98
  • EUR76.78
Поиск
Граница Псоу

Аслан Бжания: из Абхазии в Грузию уходит продукция на миллиарды рублей

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
Получить короткую ссылку
73 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200602/1030254109/Aslan-Bzhaniya-iz-Abkhazii-v-Gruziyu-ukhodit-produktsiya-na-milliardy-rubley.html

Президент Абхазии Аслан Бжания обозначил основные проблемы в работе пропускных пунктов на абхазо-российской и абхазо-грузинской границах.

СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Продукция на миллиарды рублей уходит из Абхазии в Грузию, заявил на встрече с депутатами Аслан Бжания. Заявление прозвучало в эфире Абхазского телевидения. 

"На миллиарды рублей из Абхазии в Грузию уходит продукции. По данным нашего таможенного комитета и министерства сельского хозяйства, объемы заготовки ореха в год составляют 11-12 тысяч тонн. Максимум 10% от этого объема вывозится в Россию, все остальное уходит в Грузию, и все эти деньги оседают в карманах людей, которые, по большому счету, занимаются контрабандой", - отметил Бжания.

Президент выразил уверенность в необходимости пересмотра подходов в этих вопросах и полноценном контроле государственных границ.

По мнению Аслана Бжания, необходимо также изменить неоправданно сложный режим работы на КПП "Псоу". Бжания подчеркнул, что на границе по реке Псоу есть контрольные органы, которые необходимо оттуда убрать.

"У российской стороны есть свои аргументы, почему там должно быть столько контрольных органов, и один из этих аргументов – они боятся, что из Абхазии может пойти неконтролируемый поток оружия. Значит, мы должны поставить наше оружие под контроль", - сказал Бжания.

При этом президент добавил, что речь не идет об изъятии оружия у населения, а об учете, создании условий для хранения оружия и усилениях мер ответственности за нарушения этих правил. Только после решения этой задачи Абхазия сможет обратиться к России с предложением о пересмотре режима работы границы "Псоу".

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Погромы, беспорядки и мародерство: США охватили массовые протесты
Вирус с толку сбил: как абхазские выпускники вышли из карантина
Вакантное место: выборы в Парламент Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться