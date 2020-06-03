Эшба поручил провести систематизацию жилищного фонда Сухума

В столичной администрации создан новый департамент, который будет заниматься жилищно-коммунальным хозяйством.

СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Глава администрации Сухума Беслан Эшба поручил домуправлениям столицы в течение месяца предоставить информацию о количестве бесхозяйных квартир и квартир, находящихся в муниципальной и частной собственности. Об этом сообщается на сайте администрации Сухума.

На совещании с начальниками домоуправлений Сухума Эшба отметил, что слабо поставлено взаимодействие между домоуправлениями, администрацией и жителями.

"Прямого взаимодействия нет. Оно отсутствует. Мы не можем сказать, сколько в районе людей живет, сколько прописанных, сколько прописанных, но не находятся по месту прописки", - сказал глава города.

Беслан Эшба подписал распоряжение "О систематизации жилищного фонда города Сухум".

Согласно документу, БТИ администрации Сухума должно предоставить департаменту жилищно-коммунального хозяйства и всем домоуправлениям информацию о собственниках квартир в многоквартирных домах, которые обслуживаются администрацией.

Правовому отделу администрации города также поручено подготовить проект договора оказания услуг собственникам квартир.

Эшба подчеркнул, что в содержании общего двора и многоквартирного дома должны быть заинтересованы сами жильцы, добавив, что если жильцы будут соглашаться на договорные условия, то и администрация будет помогать в финансовом содержании домов.

Также на совещании отметили необходимость подготовки проекта предложений по внесению изменений в действующее жилищное законодательство, которые будут регулировать порядок содержания общего имущества собственниками квартир.

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