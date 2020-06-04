Уничтожить с воздуха: зачем дроны "атаковали" виноградники в Абхазии

Лечение виноградников с помощью дронов пока идет в тестовом режиме, испытания проходят на площади около 30 гектаров.

СУХУМ, 4 июн – Sputnik. В Абхазии тестируют новый способ лечения виноградников. Обработка плантаций с помощью дронов должна сэкономить довольно приличные средства, сказал в интервью Sputnik директор ООО "Вина и воды Абхазии" Николай Ачба.

"К нам пришел Ахра Бжания (бывший депутат Парламента – ред.) и предложил попробовать вот такую историю. Мы на это пошли, в прошлом году были тестовые полеты, а в этом году мы выделили несколько участков, не все виноградники пока, сейчас идет изучение того, насколько это эффективно", - добавил он.

По словам Николая Ачба, к концу сентября уже будет понятно, какой эффект будет от лечения виноградников с помощью дрона.

"Пока это все оправдывает наши ожидания, это и по скорости гораздо быстрее, чем заниматься лечением традиционной техникой, тракторами и опрыскивателями, и финансово это по крайней мере в половину дешевле, чем делать это опрыскивателем", - говорит Ачба.

Кроме того, он добавил, что нужно понять как новый метод лечения виноградников защищает растения от болезней и вредителей. Испытательное лечение виноградников на данный момент проходит на площади, которая составляет около 30 гектаров. Николай Ачба сообщил, что виноград опрыскивают и лечат от 12 до 14 раз за год.

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