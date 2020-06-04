Из хулиганских побуждений: житель села Акуаска подозревается в убийстве

Житель Очамчырского района стал фигурантом дела об убийстве из хулиганских побуждений, открыв стрельбу по проезжающему мимо автомобилю.

СУХУМ, 4 июн - Sputnik. В отношении жителя Очамчырского района возбуждено уголовное дело по статье "убийство из хулиганских побуждений", сообщается на сайте МВД Абхазии.

Как сообщает пресс-служба МВД, инцидент произошел 30 мая около двух часов дня.

"Житель села Акуаска Очамчырского района Енвер Феризба, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел на проселочную дорогу и произвел выстрел из имеющегося при себе оружия в проезжающий автомобиль. От полученного ранения в область грудной клетки пассажир автотранспортного средства – житель города Ткуарчал – скончался на месте. Водитель автомобиля, также житель Ткуарчала, маневрируя от повторного выстрела, допустил наезд на вооруженного человека", - говорится в сообщении.

После наезда Феризба "с незначительными телесными повреждениями был доставлен в медучреждение и в настоящее время заключен под стражу".

В ходе следственных действий изъято гладкоствольное многозарядное ружье 12-го калибра.

Расследование уголовного дела в отношении Феризба по факту убийства проводит прокуратура Очамчырского района.

Наказание по этой статье убийство из хулиганских побуждений" предусматривает лишение свободы на срок от шести до 12 лет.

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