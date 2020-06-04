Бжания назначил глав трех Госуправлений, ветслужбы и инспекции по карантину растений

Александр Анкваб заявил о необходимости создать единую государственную базу для участников учета льготного отпуска медикаментов.

Маршрутное такси было припарковано на Гумистинской улице, причины возгорания пока неизвестны.

За прошедшие сутки на коронавирусную инфекцию в Республике Абхазия проверили 30 человек. 3 июня диагноз "коронавирус" подтвердился у семерых курсантов, прибывших из Москвы.