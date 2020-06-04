Бжания назначил глав трех Госуправлений, ветслужбы и инспекции по карантину растений

СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Аслан Бжания назначил ряд начальников Госуправлений, а также глав ветеринарной службы и инспекции по карантину растений, соответсвующие документы размещены на сайте главы государства.
В соответсвии с указами президента:
- начальником Государственной ветеринарной службы назначен Роман Джопуа,
- Государственное управление по землепользованию и кадастру возглавил Адамыр Ахуба,
- начальником Государственной инспекции по карантину растений стал Аркадий Джинджия,
- Государственного управления лесного хозяйства - Анзор Ашхацава,
- Государственное архивное управление возглавил Роман Гвинджия.
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