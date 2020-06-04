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Здание администрации президента.

Бжания назначил глав трех Госуправлений, ветслужбы и инспекции по карантину растений

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200604/1030266335/Bzhaniya-naznachil-glav-trekh-Gosupravleniy-vetsluzhby-i-inspektsii-po-karantinu-rasteniy.html

Президент Абхазии Аслан Бжания 4 июня подписал ряд указов о назначениях руководителей центральных органов управления.

СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Аслан Бжания назначил ряд начальников Госуправлений, а также глав ветеринарной службы и инспекции по карантину растений, соответсвующие документы размещены на сайте главы государства.  

В соответсвии с указами президента:

  • начальником Государственной ветеринарной службы назначен Роман Джопуа
  • Государственное управление по землепользованию и кадастру возглавил Адамыр Ахуба
  • начальником Государственной инспекции по карантину растений стал Аркадий Джинджия,
  • Государственного управления лесного хозяйства - Анзор Ашхацава,  
  • Государственное архивное управление возглавил Роман Гвинджия.

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