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Бжания назначил заместителей глав Администрации президента и СГБ

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200601/1030246536/Bzhaniya-naznachil-zamestiteley-glavy-administratsii-prezidenta-i-SGB.html

Президент Абхазии подписал указы о заместителе руководителя Администрации президента и заместителе главы Службы государственной безопасности.

СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Президент Аслан Бжания подписал указ о назначении Зураба Каджая заместителем руководителя Администрации президента, сообщила пресс-служба главы государства. 

Другим своим указом президент назначил Бориса Лаквитава заместителем председателя Службы государственной безопасности. 

24 апреля Аслан Бжания назначил главой Администрации президента Алхаса Квициниа

12 мая президент Абхазии Аслан Бжания освободил от занимаемой должности Зураба Маргания, который был председателем СГБ с 2014 года. Указом президента Абхазии Аслана Бжания временно исполняющим обязанности председателя Службы государственной безопасности республики был назначен Роберт Киут

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