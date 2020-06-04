Анкваб обсудил проблему лекарств с главой Минздрава и директором "Абхазфармации"

Александр Анкваб заявил о необходимости создать единую государственную базу для участников учета льготного отпуска медикаментов.

СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел совещание с министром здравоохранения Тамазом Цахнакия и директором республиканского унитарного предприятия "Абхазфармация" Рустамом Адлейба по вопросам обеспечения лекарственными препаратами граждан республики, сообщается на сайте Кабмина Абхазии.

В ходе совещания глава Минздрава сообщил, что ведомство реализует ряд целевых программ по обеспечению препаратами граждан, нуждающихся в медикаментозном курсовом лечении заболеваний, однако их выполнение не превышает 30% на текущий период.

Речь идет о таких программах как "Совершенствование противотуберкулезной помощи населению", "Централизованное приобретение медикаментов для лечебно-профилактических учреждений", "Развитие и совершенствование организации заместительной терапии для больных терминальной почечной недостаточностью" и других.

Цахнакия отметил что программа "Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями граждан Республики Абхазия на льготных условиях" нуждается в ежеквартальном финансировании в объеме 12 миллионов 500 тысяч рублей при ежегодной сумме в 50 миллионов рублей. Участники программы – восемь с половиной тысяч граждан Абхазии. В данное время эта программа не реализуется.

"Представленные письма по финансированию указанных программ направлены в Министерство финансов на срочное рассмотрение", - говорится в сообщении на сайте Кабинета министров.

Руководитель "Абхазфармации" Рустам Адлейба в свою очередь рассказал, то заказчики услуг предприятия по поставке медикаментов - Минздрав, Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии и Фонд обязательного медицинского страхования - задолжали РУПу порядка 30 миллионов рублей.

Объем задолженностей Минздрава перед "Абхазфармацией" составляет 18 миллионов рублей, Фонда обязательного медицинского страхования – 7 миллионов рублей, Фонда инвалидов ОВНА – 9 миллионов. рублей.

Анкваб поручил Минздраву совместно с Минфином определить график погашения задолженностей с целью продолжения обеспечения граждан Абхазии необходимыми медикаментами.

На встрече речь также шла об улучшении организации процесса обеспечения сильнодействующими препаратами, строгого контроля за этим и обеспечения препаратами общего профиля инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Александр Анкваб указал на необходимость создания единой государственной информационной базы для участников учета льготного отпуска медикаментов в целях контроля и своевременного реагирования на возникающие проблемы.

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