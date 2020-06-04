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Маршрутное такси сгорело в Сухуме

Видеофакт: маршрутка сгорела на Новом районе в Сухуме

В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200604/1030267013/Videofakt-marshrutka-sgorela-na-Novom-rayone-v-Sukhume.html

Маршрутное такси было припарковано на Гумистинской улице, причины возгорания пока неизвестны.

СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Микроавтобус Mercedes загорелся на улице Гумистинская в Сухуме, сообщил корреспонденту Sputnik заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Сатбей Гиндия.

"На тушение пожара выехали пожарные из пожарной части номер два. В результате возгорания автомобиля пострадал водитель микроавтобуса", - рассказал он, отметив, что спасатели выехали на вызов в 21 час 20 минут. 

Водитель с ожогом руки доставлен в Республиканскую больницу. 

Информацией о том, по какой причине произошло возгорание микроавтобуса, спасатели пока не располагают.

Известно, что микроавтобус в момент возгорания был припаркован, пассажиров в нем не было. 

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