Видеофакт: маршрутка сгорела на Новом районе в Сухуме

Маршрутное такси было припарковано на Гумистинской улице, причины возгорания пока неизвестны.

СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Микроавтобус Mercedes загорелся на улице Гумистинская в Сухуме, сообщил корреспонденту Sputnik заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Сатбей Гиндия.

"На тушение пожара выехали пожарные из пожарной части номер два. В результате возгорания автомобиля пострадал водитель микроавтобуса", - рассказал он, отметив, что спасатели выехали на вызов в 21 час 20 минут.

Водитель с ожогом руки доставлен в Республиканскую больницу.

Информацией о том, по какой причине произошло возгорание микроавтобуса, спасатели пока не располагают.

Известно, что микроавтобус в момент возгорания был припаркован, пассажиров в нем не было.

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