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Сбежавший из больницы в Сухуме подследственный явился с повинной

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200605/1030267171/Sbezhavshiy-iz-bolnitsy-v-Sukhume-podsledstvennyy-yavilsya-s-povinnoy.html

Гурген Кракосян уже был судим, сейчас, помимо побега, он обвиняется в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Гурген Киракосян, который, находясь под следствием, сбежал из ЦРБ в Сухуме 1 июня, явился с повинной, сообщает пресс-служба МВД. 

Киракосян "был склонен к явке с повинной в правоохранительные органы 4 июня текущего года" сотрудниками МВД "в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление места нахождения и задержание совершившего побег из-под стражи", уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что житель села Яштуха Гурген Киракосян, обвиняемый в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, находился на лечении в хирургическом отделении Республиканской больницы.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Милиция разыскивает сбежавшего из больницы в Сухуме подследственного

Около 6 часов утра 1 июня, освободившись от наручников и используя постельное белье, он через окно спустился с третьего этажа больницы и совершил побег.

По данному факту в отношении Киракосяна было возбуждено уголовное дело по статье "побег из места лишения свободы или из-под стражи".  

"В настоящее время гражданин Киракосян водворен в ИВС МВД", - заключили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

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