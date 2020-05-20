На сотрудника МВД Абхазии завели дело о хранении наркотиков

СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Прокуратура города Сухум возбудила уголовное дело в отношении сотрудника милиции, который подозревается в незаконном хранении наркотиков, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Как сообщается, дело возбуждено "в отношении старшего лейтенанта милиции Галустяна Оганеса Рафиковича по подозрению в незаконном хранении наркотических средств без цели сбыта" по материалам, поступившим из МВД.

Спичечный коробок с наркотическим веществом метадон весом 0,023 грамма был обнаружен 8 мая в машине, принадлежащей помощнику начальника дежурного ИВС МВД.

Приказом министра внутренних дел старший лейтенант Галустян отстранен от занимаемой должности на период расследования.

30 апреля в Абхазии был назначен новый глава Министерства внутренних дел Дмитрий Дбар, который назвал борьбу с торговлей наркотиками одним из приоритетов в своей работе.

5 мая в изоляторе временного содержания МВД Абхазии, по указанию нового министра внутренних дел, прошла проверка, в ходе которой у заключенных были изъяты запрещенные предметы: колюще-режущие предметы, сотовые телефоны и лекарственные препараты.

10 мая сотрудники отдела собственной безопасности МВД Абхазии совместно с управлением уголовного розыска республики задержали лейтенанта милиции, в машине, которой он управлял, был обнаружен метадон.

16 мая сотрудники Министерства внутренних дел Абхазии в рамках усиления мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков провели досмотр грузовых автомобилей на границе с Россией с использованием служебных собак.

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