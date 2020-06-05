"Лирика" контрабандой: на КПП "Адлер" задержан мужчина с пакетом таблеток

За контрабанду сильнодействующих веществ (статья 226.1 УК РФ) гражданину России грозит лишение свободы сроком до семи лет.

СУХУМ, 5 июн - Sputnik. На пешеходном переходе контрольно-пропускного пункта "Адлер - автодорожный" на границе Абхазии и России задержан россиянин с крупной партией сильнодействующих таблеток, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

"В ходе личного досмотра у гражданина Российской Федерации в вещах был обнаружен полимерный сверток с таблетками. Химическая экспертиза показала, что представленное на исследование вещество является прегабалином, таблетки так называемые "Лирика", - говорится в сообщении.

За попытку контрабандного провоза через российско-абхазскую границу сильнодействующих веществ в отношении гражданина возбуждено уголовное дело.

© Foto / Пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю Конфискованная "Лирика"

По квалификации списка таблицы размеров сильнодействующих веществ, изъятый объем приравнивается к крупному размеру, отметили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ.

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