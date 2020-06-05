16:37 05 Июня 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.63
  • EUR77.97
Поиск

"Лирика" контрабандой: на КПП "Адлер" задержан мужчина с пакетом таблеток

© Foto / Пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю
В Абхазии
Получить короткую ссылку
142610
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200605/1030270087/Lirika-kontrabandoy-na-KPP-Adler-zaderzhan-muzhchina-s-paketom-tabletok-.html

За контрабанду сильнодействующих веществ (статья 226.1 УК РФ) гражданину России грозит лишение свободы сроком до семи лет.

СУХУМ, 5 июн - Sputnik. На пешеходном переходе контрольно-пропускного пункта "Адлер - автодорожный" на границе Абхазии и России задержан россиянин с крупной партией сильнодействующих таблеток, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

"В ходе личного досмотра у гражданина Российской Федерации в вещах был обнаружен полимерный сверток с таблетками. Химическая экспертиза показала, что представленное на исследование вещество является прегабалином, таблетки так называемые "Лирика", - говорится в сообщении.  

За попытку контрабандного провоза через российско-абхазскую границу сильнодействующих веществ в отношении гражданина возбуждено уголовное дело.

© Foto / Пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю
Конфискованная "Лирика"

По квалификации списка таблицы размеров сильнодействующих веществ, изъятый объем приравнивается к крупному размеру, отметили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ. 

Читайте также:

 

 



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Прекрасная "ведьма" и посол доброй воли: Анджелина Джоли отмечает юбилей
Митинги в масках: Италию захлестнула волна протестов
Вакантное место: выборы в Парламент Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться