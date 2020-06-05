Саранча, листоблошка и новый клоп: кого "ждут" этим летом в Абхазии

На юге России, в частности, в Дагестане, Астрахани, Ставропольском крае, в конце весны 2020 года появилась саранча.

СУХУМ, 5 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Если погода нынешним летом не будет засушливой, то саранча может не добраться до Абхазии, рассказал корреспонденту Sputnik начальник Госинспекции по карантину растений республики Аркадий Джинджия.

"По крайней мере, саранчи у нас пока нет. Наши инспекторы ведут мониторинг на территории приграничной с Россией зоны, но пока ничего не обнаружили. Если будет жара, возможно, она и к нам попадет. Многое зависит от погодных условий. На юге Росси саранча бывает почти каждый год, но у нас она была последний раз четыре года назад, к счастью", - отметил Джинджия.

Он также добавил, что в 2016 году марокканская саранча как появилась в Абхазии, так сама и исчезла. При этом никаких мер борьбы с ней в стране не предпринимали. В этом помогла погода - жара сменилась дождями, и большая часть паразитов погибла, а остальная покинула территорию страны.

Это вредитель опасен тем, что он не разборчив в пище, отмечает специалист. Саранча способна уничтожить все съедобное на своем пути. Если в России зачастую одной из первых "жертв" этих насекомых становится пшеница, то в Абхазии может быть кукуруза или различные фрукты, рассказал Джинджия. Бороться с ними можно, но крайне сложно.

Марокканская саранча отличается от остальных видов крестообразным рисунком на спинке. Окраска тела серо-коричневая, с темными пятнами. Для населения она не опасна. Марокканская саранча не является переносчиком каких-либо заболеваний. Вред наносит исключительно растениям.

Саранчу уже заметили в Сочи, на днях фотографии "красавицы" появились у местных пользователей соцсетей.

Другой вредитель, о котором также предупреждает краснодарский Россельхознадзор - клоп платановая кружевница - не столь опасное и многочисленное насекомое в Абхазии, но он тоже встречается в республике.

По словам заведующей фитосанитарной лабораторией Госинспекции по карантину растений Маи Шинкуба, в 2019 году этот вредитель встречался на территории страны единично.

"Единично, но они у нас есть. Проявление их опять-таки зависит от климатических условий. Существуют определенные сложности в борьбе с ними. Вы же представляете, платановые деревья – они огромные и обработать их - довольно трудный процесс. Насколько я знаю, это нигде и не проводится, так как вредитель этот повреждает листву, которая опадает и быстро восстанавливается", - рассказала она.

Шинкуба подчеркнула, что в Абхазии пока не зафиксировано случаев, когда платановые деревья погибали от этого вида клопа, но их внешнее состояние портится.

В 2020 году клоп платановая кружевница в республике специалистам пока не встречался, чего не скажешь о вредителе листоблошке, который впервые появился в Абхазии в апреле 2019 года в Гагре. Сейчас профильные структуры занимаются оценкой ситуацией с листоблошкой, по результатам которой будет принято решение о дальнейших действиях.

Еще одним вредителем, который прочно занял свое место в экосистеме Абхазии, стал мраморный клоп. С ним в республике борются уже несколько лет различными способами. Как показывает практика наиболее эффективный способ сокращения численности насекомого – это ядохимикаты и механический сбор.

Шинкуба подчеркнула, что именно механический сбор дает ощутимый результат в решение этой проблемы, но говорить о полном искоренении вредителя, не приходится. Вероятнее всего, сделать это уже не удастся, как и большинству стран в мире.

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