Кирия о новых вредителях: нужен запрет на ввоз посадочного материала в Абхазию

На сайте Института экологии Академии наук Абхазии опубликован материал молодого абхазского ученого Михаила Кирия, где говорится, что Абхазии находится в зоне серьезного риска новых вредителей. В беседе на радио Sputnik заведующий лабораторией энтомологии Института экологии отметил, что необходимо ввести полный запрет на ввоз посадочного материала в Абхазию.

"В соседнем Сочи уже зафиксировано более 30 опасных вредителей именно декоративных насаждений. Они оказывают воздействие на такие растения, как платан, дуб, каштан, кипарис и многие другие. Говорить о том, что они могут сюда не прийти, будет ошибкой, они могут прийти естественным путем, перелетев границу. Первое, что предпринимается в таких ситуациях, - это запрет на ввоз посадочного материала с высоким риском инвазий этих вредителей. Я считаю, что полный запрет - это самое правильное, что можно сделать в этой ситуации. Полный запрет, возможно, временный, он даст время, которое нам нужно на подготовку к встрече с вредителями. А они так или иначе сюда проникнут", - заключил Кирия.

По словам ученого, в Абхазии давно назрел вопрос о создании питомника декоративных культур.

"Посадочный материал является источником номер один по распространению вредителей, можно с уверенностью сказать, что, если мы будем выращивать посадочный материал здесь, в Абхазии, мы сможем быть уверенными, что он будет чист от тех или иных вредителей, и, во-вторых, он будет более устойчивый к местному климату", - сказала Кирия.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

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