Главврача Галской больницы оштрафовали за употребление метадона

СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Главный врач центральной районной больницы города Гала, он же главный санитарный врач Галского района Георгий Шония оштрафован на более чем 40 тысяч рублей за употребление наркотиков, сообщается на сайте МВД Абхазии.

Сотрудниками ОУР ОВД по Галскому району в рамках проведенных оперативных мероприятий по выявлению лиц, употребляющих наркотические вещества, в Республиканский наркологический диспансер был доставлен главный врач Центральной районной больницы города Гал Шония Георгий Аполлонович, 1974 года рождения, согласно акту медицинского освидетельствования, установлен факт потребления им наркотического вещества "метадон", - говорится в сообщении.

"За незаконное потребление наркотического вещества Шония решением суда Галского района подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 700 минимальных размеров оплаты труда - на 42 тысячи рублей", - отметили в МВД.

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