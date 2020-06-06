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Всему голова: как пандемия сказалась на производстве хлеба в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (536)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200606/1030275804/Vsemu-golova-kak-pandemiya-skazalas-na-proizvodstve-khleba-v-Abkhazii.html

Режим ограничений, который частично действует в Абхазии, продолжает оказывать влияние на экономику страны.

О том, как пандемия отразилась на производстве и реализации хлеба в республике, и как пекарни справляются со своей работой в новых условиях, читайте в материале Sputnik.  

По данным Министерства экономики Абхазии, цены на хлебобулочные изделия в Абхазии в связи с пандемией не претерпели изменений. При этом ряд факторов все же повлияли на эту отрасль.

© Foto / Sputnik
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Хлебное дело

Согласно информации, которую предоставило министерство экономики республики, предельно допустимые цены на хлеб весом 600 граммов остаются на прежнем уровне: хлеб из муки высшего сорта – 24 рубля, из муки первого сорта – 23 рубля, второго сорта – 22 рубля.

Руководитель одного из предприятий по производству хлеба Нонна Чантурия говорит, что начиная с конца марта, у многих людей началась паника.

"Они считали, что нужно купить все подряд, что у нас начнется полная голодовка, в том числе муку, дрожжи и так далее. Транспорт не работал, рынок был закрыт, люди туда не приезжали, они отоваривались в тех местах, где живут. Запасы муки и отсутствие передвижения сыграло злую шутку, это в первый месяц, потом люди потихоньку начали выходить", - рассказала она.

Кроме того Чантурия добавила, что в апреле в предпасхальный и пасхальный период люди мало покупали хлебобулочную продукцию. В целом, во время карантина, производство хлеба упало на 50%.

"Потому что люди очень много готовят, в этот период всегда идет спад и без карантинных мер, а тут еще с карантином, можно сказать, что апрель был "мертвым" в смысле производства. Потом с 1 мая рынок открылся, и люди стали потихоньку выезжать", - отметила предприниматель.

Помимо предприятия по производству хлебобулочных изделий, у Нонны Чантурия есть свой продовольственный магазин, где выручка от реализации упала до 70%.

"Это говорит о том, что у людей мало денег, сейчас уже люди по чуть-чуть начинают выравнивать свое положение, хотя пока мы еще недобираем докризисных показателей на 20-30%", - замечает она.

Сейчас на предприятии хлеб пекут порциями, по необходимости, говорит Чантурия.

"Но если даже остается хлеб, который не реализован вечером, мы можем продать его утром, время реализации хлеба – 24 часа с производства. В случае если часть продукции не реализована, мы делаем сухари, или продаем по сниженной цене", - отметила руководитель предприятия. 

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Причины упадка

То обстоятельство, что производство хлебобулочных изделий сократилось, в частности связано с закрытием объектов, заметила Нонна Чантурия.

"Мы обслуживали детские сады, они закрыты на протяжении долгого времени, а мы для них перерабатывали 250-300 килограмм муки ежедневно. Кроме того, сейчас не работают санатории, в такое время хоть какое-то количество отдыхающих находилось в санаториях, сегодня их нет", - говорит она.

При этом предприниматель подчеркнула, что ситуация в отрасли понемногу стала выравниваться.

Предприниматель считает, что производители нуждаются в поддержке, так как хлебобулочные изделия завозят из России в большом количестве, и они конкурируют с местной продукцией.

"Почему к нам хлеб завозят из Сочи, мы в Российскую Федерацию не можем вывезти ни мясо, ни рыбу, ни сыр, ни яйца. Они завозят ассортиментный хлеб, у нас есть предприятия, которые могут выпекать ассортиментный хлеб, но мы не можем тягаться с сочинским комбинатом", - отметила она.

По ее словам, необходимо ограничить ввоз хлеба, поднять на него пошлину, или вовсе запретить завозить хлеб в Абхазию.

Повышение цен на муку

Руководитель Гильдии хлебопекарей Абхазии Эдуард Аристава говорит, что одна из главных проблем отрасли это то, что цену на муку подняли, а производители реализуют продукцию по старым ценам.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Раньше цена на мешок муки была 950 рублей, а сейчас 1350 рублей, это существенное увеличение. Если цена на хлеб не будет повышаться, это негативно будет сказываться на производстве", - подчеркнул он.

По его словам, спад покупной активности еще связан и с тем, что на время ограничительных мер, многие жители городов уехали в села.

Несмотря на то, что закупочные цены на муку выросли, цена на хлеб остается неизменной.

Предприниматель по имени Муса владеет небольшой пекарней в Сухуме, он говорит, что подорожание муки сказывается на доходах. Кроме того, карантин негативно отражался на работе в период, когда не работал общественный транспорт.  

"Во время когда не работал общественный транспорт была нагрузка, потому что не все наши работники живут в Сухуме, поэтому приходилось утром привозить на работу, а вечером возить их обратно домой, это дополнительные расходы", - заметил он.

В день на предприятии пекут десять видов хлеба на 300 килограммов муки, до карантина эта цифра составляла 350 килограммов.

"Наверно уменьшение связано с тем, что в стране кризис, люди не имеют денег", - сказал Муса.

Как менялась цена на хлеб в Абхазии
© Sputnik Леон Гуния Как менялась цена на хлеб в Абхазии
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По его подсчетам, из-за увеличения цены на муку в день он получает на 900 рублей меньше чем до введения ограничительных мер.

Пенсионерка Людмила, зашедшая в пекарню взять горячий хлеб, говорит, что, несмотря на то, что пенсия небольшая, но на хлеб денег пока хватает. "Но я надеюсь, что цены не будут расти, потому что одним хлебом сыт не будешь, надо покупать другие и продукты", - заметила она.

Президент Абхазии Аслан Бжания 29 мая подписал распоряжение о продлении ограничительных мер по защите населения от коронавируса до 15 июня. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет на сегодняшний день 35 человек. Во всем мире коронавирусом заразились более 6 миллионов человек, в России зафиксировано более 400 тысяч случаев.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (536)


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