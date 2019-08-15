Из теста и камня: житель Чхортола показал, как пекли хлеб двести лет назад

Каменная миска для приготовления хлеба в домашних условиях досталась Онеру Кварандзия из села Чхортол, который уже пять лет живет без электричества, от предков. Этой емкости около двухсот лет.
Особенность такой методики в том, что тесто выпекается не снизу вверх, а сверху вниз. Хлебная корочка становится хрустящей и твердой, а тесто все равно хорошо пропекается. Рецепт хлеба проще некуда – мука, вода, соль, немного дрожжей.
Историю Онера Кварадзия читайте в материале: Дом в тупике>>
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