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Из теста и камня: житель Чхортола показал, как пекли хлеб двести лет назад

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Темы:
"Дежурный по району" (48)
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© Sputnik / Акоп Кущян

Житель села Чхортол Онер Кварандзия печет у себя дома хлеб по старинной технологии, которая сохранялась в его семье в течение двухсот лет.

Каменная миска для приготовления хлеба в домашних условиях досталась Онеру Кварандзия из села Чхортол, который уже пять лет живет без электричества, от предков. Этой емкости около двухсот лет.

Особенность такой методики в том, что тесто выпекается не снизу вверх, а сверху вниз. Хлебная корочка становится хрустящей и твердой, а тесто все равно хорошо пропекается. Рецепт хлеба проще некуда – мука, вода, соль, немного дрожжей.

Историю Онера Кварадзия читайте в материале: Дом в тупике>>

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"Дежурный по району" (48)


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